Diese Rechte und Pflichten haben Zeugen vor Gericht

Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr zu drastischen Einschränkungen der Grundrechte geführt. Ob Kontaktverbote oder Einreisebeschränkungen, ob all diese Maßnahmen im Einklang mit dem Grundgesetz stehen, klärt Gilbert Häfner, Präsident des Oberlandesgerichts in Dresden.