Das ehemalige Parkkrankenhaus in Leipzig-Dösen ist ein Beispiel für einen leerstehenden Gebäudekomplex: Die Fenster sind vernagelt oder eingeschlagen, die Fassaden sind besprüht.

Manche gehen hier einfach nur spazieren, für andere sind die alten Klinkerbauten ein Abenteuerspielplatz. Doch wer ist verantwortlich, wenn jemandem beim Herumstrolchen in den verfallenen Räumen etwas passiert?

Einer, der das wissen müsste, ist Eric Lindner. Er ist Jurist und Geschäftsführer des Vereins Haus und Grund in Leipzig, der die Interessen der Immobilienbesitzer vertritt. Die Frage lasse sich allerdings nicht so einfach beantworten, sagt er.

Warnschilder sind keine ausreichende Absicherung. Bildrechte: dpa

Prinzipiell ist der Eigentümer eines Grundstücks oder Gebäudes dafür zuständig, solche Gefahren einzudämmen. Denn, so steht es auch im Grundgesetz, Eigentum verpflichtet. In manchen Fällen kann ein Eigentümer aber auch seinem Mieter die Verkehrssicherungspflicht übertragen.



Welche Maßnahmen dieser ergreifen muss, sei nicht festgeschrieben, sagt Lindner. Eine Voraussetzung sei, dass man sein Grundstück einfriede, um so nach außen zu zeigen, dass Fremde keinen Zutritt haben. Wenn trotz Einfriedung noch weitere Gefahren auftreten würden, müssten die Anlage und die Gefahrenquelle zusätzlich gesichert werden.