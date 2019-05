Beim Identitätsdiebstahl nutzen Betrüger im Internet illegal erlangte fremde Identitäten, um sich zu bereichern. Die gestohlenen Daten werden beispielsweise für Einkäufe oder den Abschluss von Verträgen eingesetzt. Geschädigte wissen häufig gar nicht, wie ihnen geschieht:

Bildrechte: imago/Martin Bäuml Fotodesign "Das Thema ist für Verbraucher oftmals auf den ersten Blick nicht greifbar, weil sie beispielsweise eine seriöse Rechnung von einem Anbieter bekommen, den sie zwar kennen, aber nichts bestellt haben", sagt Stefanie Siegert von der Verbraucherzentrale Sachsen. "Beim Abgleich der Daten stellen wir in der Beratung dann fest, dass jemand anders die Daten zur Bestellung genutzt hat." Die Ursachen für den Datenklau lassen sich nur schwer identifizieren. "Denkbar sind gezielte Hackerangriffe über Spam oder Phishing-Mails, die Teilnahme an Gewinnspielen und der großzügige Umgang mit den eigenen Daten bei unseriösen Anbietern. Aber auch Datenlecks bei großen E-Mail-Anbietern, Messenger-Diensten oder sozialen Medien können die Ursache sein", so Siegert.

Aktueller Fall in Sachsen-Anhalt: Zahlreiche Verbraucher erhielten Anfang des Jahres Rechnungen des Inkassodienstleisters der Firma FlixBus, obwohl sie zu keinem Zeitpunkt mit dem Unternehmen gefahren waren. Die Forderungssummen waren nicht unerheblich, dazu kamen sich Mahngebühren und Rücklastschriftgebühren.

Anzeige erstatten

Fest steht: Eine Leistung, die man selbst nicht in Anspruch genommen hat, muss man auch nicht bezahlen. Betroffene sollten aber dringend Anzeige wegen Betrugsverdachtes erstatten. Anschließend sollte das Inkassounternehmen über die Anzeigenerstattung samt Tagebuchnummer informiert werden. Erfahrungsgemäß zeigen sich viele Unternehmen kulant und stornieren die Rechnung. Auch die Verbraucherzentralen helfen weiter: Natürlich könne man zum Thema Auskunft geben, so Pressesprecherin Mara Mertin von der Verbraucherzentrale Thüringen. Wenn Verbraucher in die Beratung kämen, würden sie aber dringend an die Polizei verwiesen.

Dreiste Masche

Bildrechte: imago/PhotoAlto Vor einer besonders dreisten Masche warnt derzeit das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. Hier musste eine Frau auf der Suche nach einer Nebentätigkeit, bei der sie angeblich Gutscheine und Rabattcodes im Netz testen und bewerten sollte, ihre Personalien, ihre Handynummer und ein Foto von sich mit gut lesbarer Vorder- und Rückseite des Personalausweises übermitteln. Zudem wurde sie aufgefordert, ein Onlinekonto als Verrechnungskonto für den Lohn zu eröffnen – bei einer Direktbank über das dort angebotene Video-Ident-Verfahren. Anschließend sollte die Frau sämtliche Daten zur späteren Löschung an den Jobanbieter senden. Mit diesen Daten eröffneten die Betrüger ebay-Accounts, auf denen sie Ware verkauften, die es gar nicht gab. Das Geld nahmen sie per Vorkasse auf dem neu angelegten Onlinekonto in Empfang und tauchten ab. Die Frau blieb auf Kosten in Höhe von 8.000 Euro sitzen.

Datendiebstahl vorbeugen