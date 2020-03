Kindererziehung und Berufstätigkeit war und ist für viele Frauen im Osten selbstverständlich. In der DDR machte das ein dichtes Netz von Kinderbetreuungseinrichtungen möglich. Mütter konnten seit 1976 ein bezahltes Babyjahr nehmen und kehrten danach an ihren Arbeitsplatz zurück. Manche Frauen fingen noch früher, nämlich schon sechs Wochen nach der Geburt wieder an zu arbeiten.

Kindererziehung und Berufstätigkeit wird jetzt für viele Frauen im Rentenalter erneut zum Thema. Denn mit der Einführung der sogenannten Mütterrente I und II in den vergangenen Jahren wird Kindererziehung deutlich besser anerkannt. Bekam eine Frau für ein vor 1992 geborenes Kind früher nur ein Jahr, genauer gesagt einen Renten-Entgeltpunkt gutgeschrieben, so sind es jetzt 2,5 Jahre bzw. Punkte. Da ein Rentenpunkt aktuell im Osten 31,89 Euro entspricht (33,05 Euro im Westen), sind das um die 80 Euro mehr im Monat – wohlgemerkt für ein Kind!

Bildrechte: imago images/Arnulf Hettrich Der Rentenanspruch wegen Kindererziehung wird den Frauen allerdings gleich wieder gekürzt, wenn sie in den zweieinhalb Jahren nach der Geburt berufstätig waren und durchschnittlich oder sogar überdurchschnittlich verdient haben – und das betrifft vor allem im Osten viele.



Der Rentenberater Christian Lindner und der Dresdner Sozialrechtsanwalt Matthias Herberg bereiten deshalb eine Verfassungsbeschwerde vor, die sie im April in Karlsruhe einreichen wollen. Die "Umschau" hat mit Christian Lindner gesprochen:

Christian Lindner: Das Problem bei der Mütterrente ist, dass ja für jedes Kind Kindererziehungszeiten anerkannt werden und es für jedes Jahr Kindererziehungszeit einen Entgeltpunkt gibt. Für die Kinder, die vor 1992 geboren sind, gibt es 2,5 Jahre, für Kinder, die nach 1992 geboren sind, gibt es drei Jahre. Das Problem tritt auf, wenn die Mutter in dieser Kindererziehungszeit arbeiten gegangen ist. Dann wird nämlich die Kindererziehungszeit nur bis zu einem bestimmten Höchstbetrag, der der Beitragsbemessungsgrenze nachgebildet ist, anerkannt. Haben wir es also mit gutverdienenden Müttern zu tun, ist es regelmäßig so, dass diese Kindererziehungszeit gekürzt wird.

Und was ist dabei ungerecht?

Bildrechte: imago/Winfried Rothermel Christian Lindner: Das Ungerechte daran ist, dass diese Mütter ja zwei Leistungen für die Rentenversicherung erbringen: Einmal ist es die Beitragszahlung aus ihrer Beschäftigung. Zum anderen ist es ja so, dass die Rentenversicherung ein umlagefinanziertes System ist. Das heißt, die aktuelle Rentnergeneration wird finanziert von den Arbeitenden. Das kann aber nur funktionieren, wenn in diesem Zeitraum genügend Beitragszahler nachwachsen. Und dieses Nachwachsen neuer Beitragszahler, diese generative Leistung, die wird bei diesen Müttern dann beschnitten.

Sind das Einzelfälle?

Christian Lindner: Das sind keine Einzelfälle. Im Osten sind von den von uns geprüften Rentenbescheiden etwa zwei Drittel aller Rentnerinnen betroffen. Im Westen sind es nach einer Statistik der Rentenversicherung immerhin 20 Prozent der Mütter, die unter eine solche Kürzung fallen.

Um welche Summen geht es dabei? Wie viel Geld verlieren die Frauen?

Christian Lindner: Die Summen sind ganz unterschiedlich. Das hängt davon ab, um wie viele Kinder es geht und wie hoch der Verdienst der Frauen gewesen ist. Wir haben Fällen, bei denen die Kürzung wenige Cent beträgt. Der Fall mit der höchsten Kürzung lag bei uns bei 80 Euro weniger Monatsrente, die eine Mutter deshalb eingebüßt hat, weil sie in der Kinderziehungszeit arbeiten gegangen ist.

Dann lassen Sie uns doch einmal ein Beispiel konstruieren: Eine Frau, Jahrgang 1954, bekommt 1974 ein Kind und hat demzufolge nach jetziger Rechtslage einen Anspruch für 2,5 Jahre Kindererziehung. Sie ging bereits nach einem Jahr wieder arbeiten und verdiente dabei sehr gut. Was heißt das für ihre Rente?

Christian Lindner: Wenn die Frau in diesem Zeitraum bis zur Beitragsbemessungsgrenze verdient hat, also mit Beginn des zweiten Kindererziehungsjahres bis zum Ende der Kindererziehungszeit, dann würden ihr konkret 1,5 Entgeltpunkte abgeschnitten werden. Das sind übersetzt in einen Rentenbetrag ca. 48 deutlich pro Monat. Das ist eine Menge Geld.

Bisher gaben die Gerichte – sowohl die unteren Sozialgerichte, aber auch die Landessozialgerichte und auch das Bundessozialgericht – der Rentenversicherung Recht, dass also die Kürzung erlaubt sei, weil es pro Jahr nun mal nicht mehr als den Höchstsatz an Rentenentgeltpunkten geben kann. Warum glauben Sie, dass das Bundesverfassungsgericht anders entscheiden wird?

Christian Lindner: Das Bundesverfassungsgericht hat zur Bewertung der Kindererziehungszeiten schon einmal 1996 ein ziemlich wegweisendes Urteil gefällt. In diesem Urteil haben die Verfassungsrichter reingeschrieben, dass die neben der Kindererziehung ausgeübte Erwerbstätigkeit nicht dazu führen darf, dass der Wert der Kindererziehung geschmälert oder aufgehoben wird. Genau diesen Effekt haben wir aber heute.

Es gab ja schon einmal eine Verfassungsbeschwerden in dieser Sache, die jedoch vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt wurden. Warum halten Sie einen neuen Anlauf für sinnvoll?