Recht Alles nur ein Kavaliersdelikt oder schon eine Straftat?

Wer am falschen Platz raucht, kann sogar ins Gefängnis kommen. Bildrechte: dpa

Das Rauchen im Flugzeug kann mit einer Geldbuße von fünf bis 1.000 Euro geahndet werden. Zusätzlich muss der Raucher für etwaige Kosten aufkommen, die z.B. durch das Aufbrechen der Toilettentür entstanden sind. Zu beachten ist, dass in anderen Ländern härtere Sitten herrschen. So kann in den USA oder in Großbritannien das Rauchen im Flugzeug, gar wenn hierdurch eine Notlandung erforderlich wird, auch eine Haftstrafe nach sich ziehen.