Sie reichen von Beratung der Eltern über eine Inobhutnahme des Kindes bis hin zur Beantragung der Entziehung des Sorgerechts und Unterbringung in einem Heim. Die letztgenannten Maßnahmen sind ein schwerwiegender Eingriff in die Rechte von Eltern und Kind. Über die Anordnung entscheidet das Familiengericht.

Darüber hinaus könnte die Publizität der Tat nachteilige Auswirkungen auf den weiteren schulischen oder beruflichen Werdegang des Angeklagten haben und somit dessen Resozialisierung erschweren. Die erhöhten Voraussetzungen für die Anordnung und Vollstreckung der Untersuchungshaft gegen einen jugendlichen Beschuldigten etwa finden ihre Rechtfertigung unter anderem in der nicht fernliegenden Gefahr einer dauerhaften Beeinträchtigung der seelischen Entwicklung, die von einem derart einschneidenden Eingriff in die persönliche Freiheit ausgeht.

Um eine an den Besonderheiten des Jugendstrafrechts orientierte Spezialisierung der damit befassten Richter zu gewährleisten, wurden bei den Amts- und Landgerichten besondere Spruchorgane, die Jugendgerichte, gebildet. In den vor ihnen verhandelten Strafsachen treten auf Seiten der Staatsanwaltschaft Jugendstaatsanwälte auf. Die Richter bei den Jugendgerichten und die Jugendstaatsanwälte sollen erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein. Gleiches gilt für die Auswahl der Jugendschöffen.

Die Zeugnisfähigkeit ist nicht abhängig vom Lebensalter. Vielmehr kommt es darauf an, ob die Person, die als Zeuge in Betracht kommt, die Verstandesreife besitzt, tatsächliche Wahrnehmungen zu machen sowie darauf gerichtete Fragen zu verstehen und zu beantworten. Zeugen, die zur Zeit der Vernehmung noch nicht 16 Jahre alt sind, dürfen allerdings nicht beeidigt werden.

Im Rahmen des ihnen zustehenden Sorgerechts dürfen (und müssen) Eltern entscheiden, mit welchen Personen ihr Kind Umgang pflegt. So können sie dem Kind namentlich verbieten, den Kontakt zu bestimmten Freunden aufrecht zu erhalten. Einen Rechtsanspruch auf Umgang hat das Kind aber in Bezug auf seine Eltern selbst, was dann relevant werden kann, wenn diese sich trennen oder scheiden lassen. Insoweit haben die Eltern alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Daneben besteht ein gesetzlich verbrieftes Umgangsrecht auch für andere, dem Kind nahe stehende Personen (zum Beispiel Großeltern), wenn der Kontakt mit ihnen dem Kindeswohl förderlich ist.