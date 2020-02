Die Teilnahme an einer der Musterfeststellungsklagen ist kostenlos. Einen eigenen Anwalt benötigt man dafür nicht. Das ist vor allem für alle Verbraucher interessant, die keine Rechtsschutzversicherung haben oder deren Versicherung eine eigene Klage gegen eine der Sparkassen nicht tragen würde und die sich somit vor den hohen Prozesskosten scheuen. Mit der jeweiligen Musterfeststellungsklage wird einmal für alle betroffenen Sparer die rechtliche Situation geklärt. So muss niemand allein um sein Recht kämpfen.

Es ist völlig offen, wie die Klagen ausgehen – und es besteht natürlich die Möglichkeit, dass den Sparern ihr Recht abgesprochen wird. Wenn das Gericht nicht in ihrem Sinne entscheidet, dann ist diese Niederlage für alle eingetragenen Betroffenen bindend. Es könnte dann auch an keinem anderen Gericht mehr darüber verhandelt und mögliche Ansprüche geltend gemacht werden.

Ergeht ein positives Urteil in der jeweiligen Musterfeststellungsklage, ist zunächst nur geklärt, dass die Sparkasse zahlen muss. Die eigenen Ansprüche muss jeder Verbraucher im Anschluss an die Musterfeststellungsklage in einzelnen Prozessen vor Gericht klären, um sein Geld zu erhalten. Dafür bleibt nach dem rechtskräftigen Muster-Urteil sechs Monate Zeit. Theoretisch. Michael Hummel, Referatsleiter Recht der Verbraucherzentrale Sachsen, ist optimistisch, dass es in der Praxis anders laufen wird: "Wenn wir erfolgreich vor Gericht sind, dann gehe ich davon aus, dass die betroffenen Sparkassen freiwillig zahlen werden, sonst würden die Prozesskosten für diese Sparkassen unheimlich teuer. Sollte das aber nicht so sein, werden wir von der Verbraucherzentrale uns darum kümmern, dass die Einzelprozesse für die Verbraucher so einfach wie möglich werden", erklärt er.