Musterfeststellungsklage gegen Sparkasse Leipzig Notwendige Kläger-Zahl erreicht

Für die Musterfeststellungsklage gegen die Sparkasse Leipzig ist schon am ersten Tag die notwendige Anzahl betroffener Kläger erreicht worden. Das teilte die Verbraucherzentrale Sachsen dem MDR-Magazin "Umschau" am 18. Juni mit. Sprecherin Christina Siebenhüner sagte: "Wir haben bereits rund einhundert Vollmachten von betroffenen Sparerinnen und Sparern, die sich der Klage anschließen wollen, und werden diese nun in das Klageregister beim Bundesamt für Justiz eintragen". Zusätzlich hätten sich auch noch einmal rund einhundert Verbraucherinnen und Verbraucher für eine Beratung angemeldet. Siebenhüner rechnet damit, dass sich noch weitere Betroffene anschließen. Für die Zulässigkeit der Musterfeststellungsklage sind mindestens 50 Klägerinnen und Kläger nötig. Seit dem 17. Juni ist das Klageregister beim Bundesamt für Justiz offen.