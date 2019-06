Eine Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen gegen die Sparkasse Leipzig ist zulässig. Das hat die Verbraucherzentrale Leipzig dem MDR-Magazin "Umschau" am 13. Juni bestätigt und beruft sich auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Dresden vom gleichen Tag. Michael Hummel, der Leiter des Rechtsreferats der Verbraucherzentrale Sachsen, sagt dazu: "Die Besonderheiten bei der Klageform sind, dass man als Verbraucherzentrale quasi als Kläger gegen die Sparkasse auftritt, aber sich die Verbraucher anschließen können, indem sie sich kostenlos in ein Register eintragen." Das Klageregister für die Musterfeststellungsklage soll beim Bundesamt für Justiz in wenigen Tagen eröffnet werden. Hier können sich Verbraucher der Klage anschließen. Es ist die erste Musterfeststellungsklage in Mitteldeutschland, die erste einer Landesverbraucherzentrale und seit ihrer Einführung die fünfte bundesweit. Die Klage war am 27. Mai 2019 beim OLG Dresden eingereicht worden.