Oliver Herrmann ist Geschäftsführer der Stiftung für Hochschulzulassung und erklärt diese neue Auswahlmethode: "Die zusätzliche Eignungsquote bedeutet, dass in dieser Quote viele Kriterien eine Rolle spielen können, aber nicht das Abitur." Heißt "Ausbildung in irgendeinem medizinischen Beruf oder andere Qualifikationen, die man in den letzten Jahren erzielt hat", erklärt Herrmann. Die vielen Wartesemester nützen zwar während einer Übergangsfrist noch etwas. Einen garantierten Studienplatz bekommt man damit aber nicht mehr.