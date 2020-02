Kommt ein Kaufvertrag im Internet auch dann zustande, wenn der Unternehmer auf seiner Webseite den eigentlichen Bestellvorgang durch blumige Begriffe verschleiert?

Auf Webseiten für den elektronischen Geschäftsverkehr mit Verbrauchern muss der Unternehmer den Bestellvorgang über eine entgeltliche Leistung in einer Weise gestalten, dass der Verbraucher mit seiner Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass er sich zu einer Zahlung verpflichtet. Erfolgt die Bestellung über eine Schaltfläche, muss diese gut lesbar mit nichts anderem als den Wörtern "zahlungspflichtig bestellen" oder mit einer gleichermaßen eindeutigen Formulierung beschriftet sein. Fehlt es daran, kommt ein Vertrag nicht zustande (§ 312j Abs. 2 bis 4 BGB).

Besteht auch beim Kauf von gebrauchten Gegenständen über das Internet ein Widerrufsrecht?

Ein Widerrufsrecht steht bei einem Vertragsschluss über das Internet nur dem Verbraucher zu, der den Kaufvertrag mit einem Unternehmer abgeschlossen hat, also mit einer Person, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit gehandelt hat (§§ 312b, 14 BGB). Beim Verkauf "von privat an privat" kann sich somit der Käufer nur dann aus freien Stücken vom Vertrag lösen, wenn der Verkäufer damit einverstanden ist. Das gilt unabhängig davon, ob eine neue oder eine gebrauchte Sache erworben wird.

In welcher Form muss ein Widerruf erklärt werden?

Bildrechte: imago/Westend61 Der Widerruf muss gegenüber dem Unternehmer erklärt werden. Dies kann auch mündlich oder per Telefon geschehen. Da der Verbraucher einen wirksamen Widerruf im Streitfall zu beweisen hat, ist jedoch zu empfehlen, den Widerruf in Textform, also in lesbarer Weise unter Nennung der Person des Erklärenden auf einem dauerhaften Datenträger (auf Papier, per Telefax oder per E-Mail) zu erklären. Insoweit kann sich der Verbraucher auch des gesetzlichen Muster-Widerrufsformulars bedienen, dessen Verwendung freilich nicht vorgeschrieben ist.

Bei Fernabsatzverträgen – hierzu gehört unter anderem ein über das Internet geschlossener Kaufvertrag – kann der Unternehmer dieses Muster-Formular oder ein adäquates Widerrufsformular dem Verbraucher auch zum Ausfüllen und Übermitteln auf seiner Webseite bereitstellen. Nimmt der Verbraucher diese Erklärungsmöglichkeit in Anspruch, wozu er nicht verpflichtet ist, muss ihm der Unternehmer den Zugang des Widerrufs unverzüglich auf einem dauerhaften Datenträger bestätigen. Die Widerrufserklärung muss keine Begründung enthalten, allerdings muss aus ihr der Entschluss des Verbrauchers zum Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Demgegenüber ist die bloße Rücksendung der Ware nicht ausreichend.

Wie lang ist bei einem Kauf im Internet die Widerrufsfrist und wann beginnt sie zu laufen?

Das Widerrufsrecht ist fristgebunden, es muss innerhalb von 14 Tagen ausgeübt werden. Dabei wahrt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs die Frist.