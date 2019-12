Bezahlt werden können die Waren in den meisten Shops mittels Kreditkarte, Sofort-Überweisung, GiroPay oder per PayPal. AliExpress arbeitet nicht mit PayPal zusammen, bietet aber ein eigenes Käuferschutzprogramm. Bei Wish kann auch per Rechnung gezahlt werden. Diese bekommen die Käufer dann allerdings nicht von Wish sondern vom Rechnungsdienstleister Klarna mit einer Fälligkeit von meist 14 Tagen. Wer dann aufgrund der langen Lieferzeiten noch keine Ware hat, sollte die Rechnung nicht ignorieren sondern mit Klarna Kontakt aufnehmen. Ansonsten drohen Mahnschreiben und gegebenenfalls Kosten für einen Inkassodienstleister.