Insgesamt seien rund 18.000 befristete und unbefristete Prämiensparverträge im Bestand der Ostsächsischen Sparkasse, so der Sprecher. Als Sachgrund für die Kündigung gab die Sparkasse nach Aussage ihres Sprechers die fortgeführte Nullzinspolitik der EZB an und bezieht sich dabei auch auf das BGH-Urteil von Mai dieses Jahres. Seit Monaten versuchen Sparkassen bundesweit auf diese Art, teure Verträge loszuwerden, die sie in den Neunzigern und frühen 2000er-Jahren mit den Kunden abgeschlossen haben.