Tatsächlich verlangen manche im Internet richtig freundlich wirkende Dienstleister für eine einfache Türöffnung mehrere hundert Euro. Dabei werden mitunter unnötigerweise Türblätter und Schlösser zerstört, nur um neue, teure Ersatzteile verbauen zu können. Auch mancherö Heizungsnotdienst oder Rohrreiniger führt neben der eigentlichen Reparatur völlig überflüssige Arbeiten aus. So können durchaus mal Rechnungen von bis zu 2000 Euro zustande kommen, obwohl ein verstopftes Rohr oder eine kaputte Heizung am Wochenende realistisch auch für 300 bis 400 Euro zur reparieren sind.

So finden Sie einen seriösen Notdienst

Auf den ersten Blick können Sie im Internet oder in Zeitungsanzeigen nicht die Spreu vom Weizen trennen. Unseriöse Firmen haben oft sehr gut gemachte und überzeugende Werbeauftritte und Internetseiten. Da werden auch gerne mal vertrauenserweckende Kundenbewertungen aufgeführt. Lassen Sie sich von solchen Sachen nicht blenden.

Einen seriösen und preis-fairen Notdienst erkennen Sie daran:

Es gibt ein Geschäft in der Nähe, bestenfalls eine Handwerkerfirma mit Ladengeschäft.

Der Notdienst ist unter einer Festnetznummer in Ihrer Umgebung zu erreichen. Doch Vorsicht: Auch unseriöse Anbieter können sich auf eine lokale Vorwahl schalten lassen.

Auf seiner Internetseite finden Sie Preise für Notfallleistungen, Fahrtkosten, Nacht- und Feiertagszuschläge.

Im Impressum sind Firmensitz und Steuernummer angegeben.

Unseriös könnten Anbieter sein, wenn:

der Firmenname mit A, AA oder AAA beginnt, um im Telefonbuch ganz oben zu erscheinen.

eine Handynummer oder 0800-Nummer angegeben ist und/oder Sie in einem Callcenter landen.

Impressum und Steuernummer ganz fehlen oder nur unzureichend angegeben sind.

bei Firmenbezeichnungen wird mit Begriffen wie "in Arbeit" oder "in Gründung" gearbeitet wird.

der Firmensitz weit von Ihrem Wohnort entfernt ist.

mit extrem niedrigen Preisen oder auch Rechnungen ohne Fahrtkosten gelockt wird.

So gehen Sie im Notfall vor

Suchen Sie möglichst in Ruhe einen ortsansässigen Notdienst. Schildern Sie das Problem und vereinbaren Sie vorab die Preise. Sollte es mehrere Anbieter geben, lohnt es sich auch, die Preise zu vergleichen. Lassen Sie sich vorab einen verbindlichen Kostenvoranschlag geben, der auch Fahrtkosten und sonstige Zuschläge enthält. Besprechen Sie vor Ort noch einmal und am besten mit Zeugen, was genau gemacht werden soll. Bleiben Sie während der gesamten Arbeit vor Ort. So können Sie den Notdienst kontrollieren. Prüfen Sie das Ergebnis. Bei einer einfachen Türöffnung ist das schnell getan. Aber schon bei einem Schlosswechsel oder einer Heizungsreparatur sollten Sie genau checken, ob alles wieder richtig funktioniert.

Wann Sie besonders aufmerksam werden sollten

Spezial- und Sonderpreise wie etwa 25 Euro für eine Türöffnung sind immer nur Lockmittel. Während der Reparatur wird es dann meist teurer. In aller Regel reicht für eine Türöffnung oder eine Heizungsreparatur genau ein Handwerker. Kommen gleich zwei, ist Vorsicht geboten. Das ist oft eine Masche, um doppelte Personalkosten abzurechnen und Druck auszuüben. Seriöse Handwerker kommen auch am Wochenende in einer mit Firmenaufschrift bedruckten Handwerkerkleidung und/oder einem entsprechenden Firmenfahrzeug.

Zahlen Sie auf Rechnung

Kunden haben Anspruch auf eine gut lesbare und nachvollziehbare Rechnung, die in Ruhe überprüft werden kann. Lassen Sie sich nicht zu einer sofortigen Bar- oder Kartenzahlung drängen. Ist das Geld nämlich erstmal weg, bekommen Sie es nur schwer wieder. Dabei muss nur das gezahlt werden, was vereinbart wurde. Es sein denn, bei einer Notreparatur sind nicht vorhersehbare Kosten entstanden. Ein seriöser Notdienst weist aber sofort beim Auftreten darauf hin. Kommen Zweifel über die Richtigkeit der Rechnungspositionen auf, sagen Sie das sofort und am besten im Beisein von Zeugen. Zahlen Sie zunächst den Betrag, der nachvollzogen werden kann. Schafft der Notdienst es nicht, das Problem zu beseitigen, muss gar nichts gezahlt werden. Das gilt auch, wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma vorsehen, den bis zum Abbruch entstandenen Aufwand zu berechnen. Eine solche Klausel ist unwirksam. Unterschreiben Sie deshalb nie irgendwelche Belege oder Arbeitsquittungen, bis nicht das gewünschte Ergebnis erreicht wurde.

Gibt es grundsätzlich Probleme, können Sie sich bei der Verbraucherzentrale Rat holen und die Rechnung dort überprüfen lassen.

Was Sie nicht zahlen müssen

Viele zunächst vermeintlich preiswerte Notdienste peppen ihre Rechnung mit Fantasiebegriffen wie Bereitstellungszuschlag, Sofortzuschlag oder Werkzeugkosten auf. Das ist alles nicht rechtens. Der Rechnungsbetrag kann um diese Posten gekürzt werden. Auch eine doppelte Berechnung von Arbeitszeiten und einer Öffnungs- oder Reparaturpauschale muss nicht hingenommen werden.

Wenn der Notdienst Druck macht

Versucht der Notdienstmitarbeiter Sie zur Bezahlung zu drängen, ist das Nötigung. Das müssen Sie sich nicht gefallen lassen. Sie können Ihn der Tür verweisen. Rufen Sie notfalls die Polizei.

So sparen Sie beim Notdienst

Versuchen Sie, cool zu bleiben und auch im Notfall wenigstens zwei verschiedene Notdienste zu erreichen. Schon dabei können Sie Unterschiede im Auftreten, der Kundenbetreuung und eventuell im Preis ausmachen. Je näher der Notdienst am Wohnort ist, desto geringer sollten die Fahrtkosten ausfallen. Nacht- und Feiertagszuschläge können die Rechnung oft um das Doppelte bis Dreifache verteuern. Sollte also die Heizung am Sonntagabend ausfallen und es ist nicht allzu kalt, rufen Sie den Heizungsmonteur erst am Montag. Auch beim Schlüsselnotfall kann es günstiger sein, eine Nacht bei Freunden zu verbringen und am nächsten Wochentag die preiswertere Öffnungspauschale zu zahlen.

So beugen Sie vor