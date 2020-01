Gibt es Blech- und/oder Personenschäden bei einem Unfall mit einem ausländischen Fahrzeug in Deutschland, meldet man seine Schadensansprüche beim Deutsche Büro Grüne Karte e.V. (DBGK) schriftlich an. Der Verein wendet sich dann an ein Versicherungsunternehmen oder Regulierungsbüro und überträgt diesem die Schadenabwicklung. Welches Unternehmen das genau ist, hängt davon ab, bei welchem ausländischen Versicherer der Unfallgegner ist, so der Verein. Die Unfallmeldung kann online über http://www.gruene-karte.de/de/unfallmeldung/ erfolgen. Hier wird man Schritt für Schritt durch die Unfallmeldung geführt.

Außerhalb der EU ist das Mitführen der Grünen Karte in einigen Ländern Pflicht. Das betrifft Albanien, Bosnien-Herzegowina, Moldawien, Mazedonien, Montenegro, Türkei, Serbien, Russland, Weißrussland und die Ukraine. Israel, Iran, Marokko, Kosovo und Tunesien hingegen erkennen die Grüne Karte nicht an.

Bildrechte: imago/Ralph Peters

Achtung: Wurde man im Ausland in einen Unfall verwickelt, ist das DBGK nicht für Schadenabwicklung zuständig. Es gilt hier jeweils das Schadensersatzrecht des Unfalllandes. In diesem Fall ist es wichtig, einen Unfallbericht von der dortigen Polizei anfertigen zu lassen. Besonders wenn der Unfallgegner keinen Versicherungsnachweis vorlegen kann, sollte die Polizei gerufen werden. Ist der Unfall in einem EU-Land, Liechtenstein, der Schweiz oder Island passiert, können die Ansprüche in Deutschland geltend gemacht werden. Hierbei hilft der Zentralruf der Deutschen Autoversicherer unter Tel.: 0800 2502600 weiter und nennt einen entsprechenden Regulierungsbeauftragten. In anderen Ländern außerhalb der EU, muss man sich direkt an die ausländische Versicherung des Unfallgegners wenden.