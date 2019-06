Ein Jahr früher den Führerschein machen und mit einem erfahrenen Begleiter an Bord das Auto steuern: So sind junge Fahranfänger später nachweislich sicherer unterwegs. Laut Deutscher Verkehrswacht liegen die Unfallzahlen bis zu 20 Prozent niedriger als bei Fahranfängern, die ihren Führerschein mit 18 Jahren machen. Das vor wenigen Jahren deutschlandweit eingeführte "Begleitete Fahren ab 17" (BF17) gilt unter Verkehrsexperten als echtes Erfolgsmodell.

Bildrechte: dpa

In vielen Fahrschulen können auch Intensivkurse für die Sommerferien gebucht werden. "Da sollten Eltern und Fahrschüler so planen, dass der ganze Kurs komplett absolviert werden kann. Es nützt nicht viel, wenn wir die theoretische Ausbildung kompakt halten und dann dauert es zwei, drei Monate bis zur Praxis", sagt Andreas Grünewald. Dann falle der Vorteil der Intensivkurse weg: Das für die Theorie Gelernte bleibt frisch und kann in der Fahrpraxis besser abgerufen werden. Für Intensivkurse sollten Fahranfänger auch beachten, dass sie vor der Prüfung noch wichtige Unterlagen vorlegen müssen. "Dazu gehören der Nachweis über den Erste-Hilfe-Kurs und auch der Sehtest", sagt Heiner Sothmann von der Deutschen Verkehrswacht. Wer die Fahrprüfung besteht, bekommt nicht den gewohnten Kartenführerschein. "Sie bekommen einen Nachweis über eine Prüfung, und die gilt in Verbindung mit einem Ausweisdokument als Fahrerlaubnis. Mit 18 Jahren kann man die einfach in den Kartenführerschein umtauschen", sagt der Verkehrswacht-Sprecher.