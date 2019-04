Dokumente beglaubigen lassen: So geht es richtig!

Beglaubigte Kopien oder Unterschriften benötigen Sie in vielen Lebensbereichen. Schon bei einer einfachen Bewerbung werden oft Kopien von Ihren Zeugnissen verlangt. Wollen Sie einen Verein gründen, wird der in ein Register eingetragen. Als Vereinsvorsitzender müssen Sie dazu eine beglaubigte Unterschrift leisten. Aber auch zur Hochzeit, zum Grundstückskauf oder bei der Beantragung eines Ausweisdokuments werden Kopien von Geburtsurkunde, ein beglaubigter Kaufvertrag und ähnliches benötigt.

Benötigen Sie eine erste Kopie von einem Dokument, welches ursprünglich von einer Behörde ausgestellt wurde, ist eine amtliche Beglaubigung notwendig. Solche Dokumente können zum Beispiel Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden, aber auch der Personalausweis oder Grundbuchauszüge sein. Grundsätzlich werden bei einer amtlichen Beglaubigung Dokumente entweder von oder für eine Behörde beglaubigt. Daher dürfen in der Regel auch nur die ausstellenden Behörden eine beglaubigte Kopie des Dokumentes anfertigen. In der Regel wenden Sie sich für eine zu beglaubigende Kopie an die Stelle, die das Original ausgestellt hat. In vielen Fällen ist das Bürgeramt die erste Anlaufstelle. Die beglaubigende Behörde verzeichnet auf der Kopie mit Stempel beziehungsweise Siegel und Unterschrift die Echtheit des Dokumentes. Neben dem Originaldokument benötigen Sie für eine amtliche Beglaubigung auch noch Ihren Personalausweis oder Reisepass, um sich ausweisen zu können.