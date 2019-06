Bildrechte: Imago Schon ab zwei Stunden Verspätung bei Kurzstrecken- und vier Stunden bei Langstreckenflügen ist die Airline verpflichtet, Betreuungsleistungen wie eine Verpflegung zur Verfügung zu stellen, bei Verschiebung der Flüge auf den anderen Tag auch die Hotelübernachtung und den Transfer. Weiterhin ist geregelt, dass die Fluglinie bei kurzfristigem Flugausfall den Flugpreis erstatten oder die Passagiere anderweitig befördern muss. Anders als die Bahn müssen Fluggesellschaften nicht zahlen, wenn "außergewöhnliche Umstände" wie Unwetter oder Streiks zur Verspätung geführt haben. Die Regelungen gelten für alle Flüge, die in der Europäischen Union starten oder landen und bei außereuropäischen Flügen, sofern die betroffene Airline ihren Sitz in der EU hat. Auch in der Schweiz, in Norwegen und Island sind die Regelungen gültig.

Ein Passagier, der Ansprüche geltend machen will, kann seine Beschwerde direkt bei der Airline einreichen. Hilfreich dafür sind das EU-Beschwerdeformular für Fluggastrechte oder der Musterbrief des ADAC. Bis sich die Fluggesellschaft meldet und die Ansprüche auszahlt, können einige Wochen vergehen. Oft versuchen die Unternehmen auch, sich auf angebliche "außergewöhnliche Umstände" zu berufen, um nicht zahlen zu müssen. In diesen Fällen lohnt es sich jedoch, nicht klein beizugeben und unter Umständen die Angelegenheit an eine Streitschlichtungsstelle zu geben.

Online-Portale, die bei der Durchsetzung der Ansprüche behilflich sind Wer sich nicht direkt mit der Fluggesellschaft auseinandersetzen will, kann sich mit seinen Entschädigungsansprüchen auch an Fluggasthelfer-Unternehmen wie EUclaim, Flightright oder Fairplane wenden. Auf den Internetseiten der Anbieter gibt der Passagier seine Flugnummer ein und erfährt sofort, ob überhaupt eine Chance auf Entschädigung besteht. Dabei wird im Hintergrund geprüft, welche Umstände zu Störungen auf der Linie geführt haben könnten und welche Entschädigungssummen zu erwarten sind. Danach kann der Reisende selbst entscheiden, ob er die Dienste des Unternehmens in Anspruch nimmt oder selbst aktiv wird. Die Firmen übernehmen die gesamte Kommunikation mit der Fluggesellschaft und reichen notfalls sogar eine Klage bei Gericht ein.



Im Falle einer Niederlage entstehen dem Fluggast keine Kosten. Gewinnt der Fluggast das Verfahren, behalten die Unternehmen etwa 30 Prozent der Entschädigungssumme ein. Einige der Fluggastportale bieten auch an, die Rechtsansprüche den geschädigten Passagieren abzukaufen und eine Sofortentschädigung auszuzahlen. Angeboten wird das jedoch nur bei Fällen, wo die Vorabprüfung über die Internetseite dem Portal schon signalisiert hat, dass hier auf jeden Fall viel Geld zu holen ist. Die Sofortzahlung lässt sich das Unternehmen außerdem mit einer höheren Provision bezahlen: Um die 40 Prozent der Schadenssumme muss der Fluggast hier abtreten. Wer also auf die Zahlung warten kann, sollte lieber den üblichen Weg der Portale wählen, um etwas mehr von seiner Entschädigung zu bekommen – oder direkt selbst an die Fluggesellschaft schreiben und am Ende die volle Summe ohne Abzüge der Portale kassieren.

Schlichtungsstelle hilft bei Streitfällen mit Bahn, Fernbus oder Fluggesellschaft