Ein Tattoo wieder entfernen zu lassen, ist deutlich teurer als das Stechen. Ab Ende 2020 sollen nur noch Ärzte Tattoos per Laser entfernen dürfen, so will es ein Gesetzentwurf. Doch wer trägt die Kosten für die Entfernung? Im Fall eines misslungenen Blumen-Tattoos entschied ein Richter zugunsten der Kundin. Die Linien und Farben ihres Tattoos waren verlaufen, weil es zu tief gestochen worden war. Der Tätowierer musste in der Konsequenz nicht nur die Laser-Entfernung des Tattoos durch einen Mediziner bezahlen, sondern auch noch 750 Schmerzensgeld. Doch manchmal liegt es nicht an schlechter Arbeit, wenn die Farben eines Tattoos verlaufen oder verblassen. So entschied ein anderes Gericht gegen einen unzufriedenen Kunden, weil er sich dem Rat seines Tätowierers widersetzt hatte und mit seinem frischen Tattoo in die Sonne gelegt hatte.