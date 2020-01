Dem Statistikportal Statista zufolge leben gut 34 Millionen Haustiere in Deutschland. Wenn ein Tier stirbt, Stellt sich auch die Frage, was mit dem verstorbenen Haustier passieren soll. Die Antwort darauf hat grundsätzlich der Besitzer zu finden, denn er ist verantwortlich, die rechtlichen Grundlagen, speziell das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und seine Ausführungsbestimmungen, zu beachten und einzuhalten.

Wer diese ignoriert und zum Beispiel auf die Idee kommt, für den geliebten Hund im Wald auf seiner Lieblingsrunde ein schönes Plätzchen zu suchen und ihn dort zu vergraben, muss mit bis zu 15.000 Euro Strafe rechnen. Wald ist also tabu, es sei denn, man findet über einen Tierbestatter einen sogenannten Friedwald, in dem das ausdrücklich erlaubt ist.

Über den Hausmüll entsorgen War es nach dem bis 2004 geltenden Tierkörperbeseitigungsgesetz noch möglich, Kadaver kleiner Heimtiere wie Hamster, Meerschweinchen oder Wellensittich im Hausmüll zu entsorgen, ist das mit dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz nicht mehr erlaubt. Das verlangt die Entsorgung von toten Heimtieren in einer Tierkörperbeseitigungsanlage. Wahlweise kann der Kadaver – wenn die Voraussetzungen erfüllt sind – auf dem eigenen Grundstück begraben werden. Allerdings regeln die Länder und Kommunen dies höchst unterschiedlich. In Dresden etwa ist die Entsorgung von Kleinsttieren "bis Eichhörnchengröße" über den Hausmüll noch erlaubt. Im Zweifel fragt man also besser beim kommunalen Entsorgungsunternehmen oder seiner Gemeinde nach. Eine Entsorgung über den Hausmüll könnte sonst Bußgelder zur Folge haben.

Bildrechte: imago images / Karina Hessland

Auf dem eigenem Grundstück begraben

Wenn sich das Grundstück nicht in einem Wasser-oder Naturschutzgebiet befindet oder an ein solches grenzt, sollte das Begraben des Heimtieres in der Regel problemlos möglich sein, zumindest bis zu einem Gericht von zehn Kilogramm. Wiegt der Tierkörper mehr, sollten sich die Halterin oder der Halter mit der Gemeinde oder/und dem Veterinäramt absprechen. Das sollte man auch deshalb, weil die Regelungen von Bundesland zu Bundesland und sogar von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sind.



Meist gleich sind Angaben zur Lage und Tiefe des Grabes: Die letzte Ruhestätte muss ein bis zwei Meter von öffentlichen Wegen entfernt sein. Das Grab muss ausreichend tief und das Tier mit gut 50 Zentimeter Erde bedeckt sein. Außerdem muss es in Material eingewickelt sein, das leicht verrottet.