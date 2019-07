Krank werden im Urlaub ist ärgerlich. Doch was viele Arbeitnehmer nicht wissen: Jeder kann diese vergeudeten Urlaubstage retten - denn es gibt unter bestimmten Umständen die Möglichkeit, in dieser Zeit Krankengeld zu beantragen. Den Urlaub kann man dann später nachholen. Wichtig: Dies gilt nur für Urlaube innerhalb der EU.

In einem aktuellen Urteil stellte das Bundessozialgericht im Juni 2019 klar: Einem krankgeschriebenen Arbeitnehmer muss die Krankenkasse auch im Urlaub weiter Krankengeld zahlen. Konkret entschied das Gericht zu Gunsten eines Gerüstbauers (AZ: B3 KR 23/18 R). Er war aufgrund eines Bandscheibenvorfalls krankgeschrieben worden. Weil die Ärzte nichts gegen die 500 Kilometer lange Autofahrt ins gebuchte Feriendomizil in Dänemark einwendeten, fuhr er dorthin. Die Krankenkasse verweigerte daraufhin die Fortzahlung des Krankengeldes. Der Mann klagte und bekam Recht. Die Begründung: Weil der Hausarzt keine Einwände hatte, gäbe es auch keine Hinweise auf den Missbrauch der Krankschreibung. Reist der Mann innerhalb der EU, dürfe ihm dies die Krankenkasse nicht verweigern.

Krankheit nachweisen

Befindet sich der Arbeitnehmer bereits im Urlaub, muss er, um die Urlaubstage zu retten, gleich am ersten Tag der Krankheit ein ärztliches Attest einholen. Und zwar immer am ersten Tag, auch wenn laut Arbeitsvertrag der dritte Tag genügt. Auch Atteste ausländischer Ärzte müssen den deutschen Vorschriften genügen. Insbesondere muss eindeutig die tatsächliche Arbeitsunfähigkeit bestätigt werden. Die Beschreibung von Krankheitsbildern wie Übelkeit oder Magenschmerzen reichen hier nicht aus. Konnte der Urlaub aufgrund einer Erkrankung erst gar nicht angetreten werden, muss der behandelnde Arzt eine Arbeitsunfähigkeitserklärung ausstellen. Beides muss an den Arbeitgeber weitergeleitet werden. Alle Tage, in denen der Arbeitnehmer nachweislich krank und somit arbeitsunfähig war, gelten nicht als Urlaubstage und dürfen somit auch nicht vom Jahresurlaub abgezogen werden.