Bildrechte: imago/Christian Grube

Eine andere Möglichkeit, mit der der Weg zum Gericht möglicherweise verhindert werden kann, ist das Anrufen von sogenannten Schiedsstellen für Textilreinigungen, wie es sie in vielen Bundesländern gibt, seit 1992 auch in Sachsen. Sie ist bei der Verbraucherzentrale angesiedelt und funktioniert in Kooperation mit der Textilreiniger-Innung und dem Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik an der Technischen Universität Dresden. Ziel ist eine außergerichtliche Klärung der Schuldfrage.



Etwa 80 Fälle pro Jahr werden von der Schiedsstelle geprüft. "Mit Blick auf das Pensum, was die Textilreinigungsfachbetriebe bewältigen, erklärt diese Zahl auch, dass die Firmen viele Kundenbeschwerden selbst regulieren", sagt Claudia Neumerkel. Wichtig sei auch, dass die Textilschiedsstelle auch von den Reinigungsfirmen angerufen werden kann. Rechtsanwalt Stefan Wackwitz bemerkt, dass ein Gang zur Schiedsstelle allerdings nur dann sinnvoll sei, wenn sich beide Parteien bereit erklären, sich dem gefundenen Ergebnis zu unterwerfen. Andernfalls kann das Prüfergebnis der Schiedsstelle aber auch in einem möglicherweise folgenden Prozess zur Geltung kommen: "Die Stellungnahme der Textilschiedsstelle wird auch von Versicherern und Rechtsanwälten geschätzt", so Neumerkel. In Sachsen beträgt die Bearbeitungsgebühr pro Gegenstand 25 Euro zuzüglich der Versandkosten.