In vielen Fällen lohnt es sich, trotzdem eine Steuererklärung zu machen, denn die Chancen auf eine Erstattung stehen gut: Durchschnittlich bis zu 974 Euro gab es in den vergangenen Jahren vom Finanzamt zurück. "Schon wenn Sie mehr als 15 Kilometer Arbeitsweg haben oder viel Geld für eine nötige Brille oder Zahnersatz ausgegeben mussten kommen Sie über bestimmte Pauschalen", erklärt der Leipziger Steuerberater Gunar Meisel. Außerdem kann es sich lohnen oder auch nötig sein, wenn Sie neben Ihrem Gehalt noch andere Einkünfte haben, etwa aus Vermietung, Verpachtung oder Kapitalanlagen.

Darunter zählen alle Ausgaben, die Sie im Zusammenhang mit ihrem Beruf haben, zum Beispiel Fahrtkosten oder Arbeitssachen. Bei Berufstätigen geht das Finanzamt schon mal vorab von 1000 Euro diesbezüglicher Kosten aus und setzt diesen Betrag als Pauschbetrag bei der Steuerberechnung an. Allerdings können Sie auch mehr ansetzen, nämlich dann wenn Sie etwa, wie oben beschrieben, einen Arbeitsweg von mehr als 15 Kilometern an fünf Tagen pro Woche zurücklegen müssen. Da kommen Sie mit der Entfernungspauschale von 30 Cent pro Kilometer nämlich schon auf 1035 Euro. Dabei ist es übrigens egal, ob Sie mit Auto, Bahn oder Bus zur Arbeit fahren. "Es gilt allerdings immer nur eine Strecke pro Tag. Anders ist das bei Dienstreisen, da können Sie Hin- und Rückreise anrechnen und natürlich Pauschalen für Verpflegung und Unterbringung", sagt Steuerexperte Meisel.

Bildrechte: colourbox

Alle Ausgaben, die Sie in Zusammenhang mit einer Weiterbildung haben, können Sie in der Steuererklärung geltend machen. Hinzu kommen Ausgaben für ein Arbeitszimmer, Computer und andere Büromittel. Wichtig: Sie müssen diese Dinge wenigstens teilweise auch wirklich für Ihren Job nutzen. Haben Sie im vergangenen Jahr Ausgaben für Handwerker oder Hausmeisterkosten gehabt, können Sie diese ebenfalls mit anrechnen.



Auch Kosten für Gärtner, Putzkräfte, Babysitter und andere sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen können Sie so absetzen. Wichtig: Bezahlen Sie diese Leute nie bar sondern per Überweisung, so haben Sie entsprechende Nachweise.