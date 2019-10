Online-Petitionen: Wie schafft man es, dass sich etwas ändert?

In Deutschland darf jeder darauf aufmerksam machen, dass aus seiner Sicht etwas nicht funktioniert, falsch läuft und daher geändert werden sollte. Dieses Recht auf eine Petition ist im Grundgesetz in Artikel 17 ausdrücklich festgeschrieben. "Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.", heißt es da.

Zuständig für den Protest sind die Petitionsausschüsse, die etwa der Bundestag aber auch die Landtage von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingerichtet haben. Dort können Petitionen schriftlich per Brief oder eben inzwischen auch online eingereicht werden. Dafür sind in der Regel der volle Name, die Adresse und die E-Mail-Adresse nötig.

Wie kann man eine Online-Petition starten?

Einen zweiten, sehr einfachen Weg bieten Internetplattformen wie change.org, OpenPetition oder Avaaz: Dort können Nutzer Online-Petitionen mit ein paar wenigen Mausklicks starten und dann in einem festgelegten Zeitraum Unterstützer-Unterschriften sammeln. Auch dort melden sich Nutzer meist mit ihrem Namen und einer E-Mail-Adresse an, die mit einer Nachricht noch einmal bestätigt wird. "Wir geben die Daten von Nutzern, die Online-Petitionen über uns starten, nicht an Dritte weiter und löschen die auch, wenn das gewünscht wird", sagt Gregor Hackmack, Vorstand von Change.org. Das ist nach eigenen Angaben aktuell weltweit die größte Plattform für Online-Petitionen.

Muss die Politik auf eine Online-Petition reagieren?

Wer mehr als 50.000 Unterschriften sammelt, darf in einer öffentlichen Anhörung vor dem Petitionsausschuss im Bundestag reden. Bildrechte: dpa Wird für Bitten oder Beschwerden der offizielle Petitions-Weg über die Seiten von Landtagen oder Bundestag genutzt, müssen die sich damit auch auseinandersetzen. "Bei den Petitionen an Landtage gibt es dafür auch keine Mindestzahl von Unterschriften. Die müssen sich auch mit Online-Petitionen von Einzelnen befassen", sagt Gregor Hackmack. Die Ausschüsse haben dann mehrere Möglichkeiten, wie sie mit dem eingereichten Protest umgehen. "Beim Bundestag ist es etwa so: Der Petitionsausschuss kann das Ganze an die entsprechenden Länder senden. Er kann das auch an die entsprechenden Institutionen senden, damit die sich mit der Petition beschäftigen", sagt Christian Solmecke, Kölner Jurist und Experte für Internetrecht.

Der Ausschuss könne aber eben auch entscheiden, dass eine Beschwerde überhaupt nicht weitergeleitet wird. Bundestag und Landtage wie der von Thüringen bieten zudem die Möglichkeit, dem eigenen Protest mehr Nachdruck zu verleihen. Auf Antrag werden Petitionen online gestellt und können von Unterstützern unterzeichnet werden. Wer mehr als 1.500 Unterzeichner (Thüringen) bzw. mehr als 50.000 (Bundestag) sammelt, darf in einer öffentlichen Anhörung vor dem Petitionsausschuss reden. "Allerdings sind diese Internetseiten für Petitionen nicht ganz so einfach gestaltet. Das führt dazu, dass ich gar nicht so schnell viele Klicks und Unterschriften zusammenbekomme", sagt Christian Solmecke. Hier muss dann jeder selbst noch aktiv werden und etwa den Link zur Petition verteilen. Unterzeichner müssen sich dann aber auch noch selbst auf der Petitionsseite anmelden.

Was ist der Unterschied zu Online-Petitionen über Plattformen im Internet?

Deutlich einfacher klappt meist das Unterschriften-Sammeln über Plattformen wie Change.org oder OpenPetition: Ähnlich wie auf den offiziellen Petitionsseiten auch müssen Nutzer dort ihre Daten eintragen, ein paar Informationen zu ihrem Anliegen schreiben und können dann das Ganze starten. Die Plattformen helfen aber dabei, den Protest zu verbreiten. Der kann mit einem Klick auf der eigenen Facebook-Seite oder Instagram geteilt, in den eigenen Blog eingebaut oder als E-Mail verteilt werden. Damit erreichen die Nutzer innerhalb kurzer Zeit sehr viele andere, die an dem Thema ebenfalls interessiert sind. Ein Klick und eine Unterschrift sind zudem schnell gesetzt. "Allerdings haben die Petitionen über diese Plattformen keine Rechtswirksamkeit. Da geht es nur darum, Aufmerksamkeit für ein Thema zu bekommen", sagt Christian Solmecke.

Per Mail können Online-Petitionen schnell verbreitet werden. Bildrechte: colourbox.com "Über unsere Plattform können die Nutzer testen, ob ihr Thema ankommt. Und sie können darüber dann Unterschriften und Unterstützer sammeln, mit denen sie dann ernst genommen werden. Sie können darüber öffentlichen Druck aufbauen", sagt Gregor Hackmack von Change.org. Die Plattform empfiehlt, die Online-Petition und die gesammelten Unterschriften an Entscheidungsträger zu übergeben. Das können Minister oder Abgeordnete sein oder auch der Vorstand eines Unternehmens.

Wie sorge ich dafür, dass meine Online-Petition wirklich etwas verändert?

Ein Weg könnte sein, Petitions-Plattformen und den offiziellen Weg parallel zu nutzen. Dann sind Landtag oder Bundestag verpflichtet, sich mit der Petition zu befassen und zumindest eine offizielle Antwort zu geben. Parallel kann über die Online-Plattformen öffentlicher Druck aufgebaut werden, um die Mitglieder der Petitionsausschüsse zu beeinflussen. Der bayrische Kultusminister Michael Piazolo etwa sagte der ARD, er sei bei der Frage zu möglicherweise zu schweren Mathe-Abis wegen der hohen Aufmerksamkeit aktiv geworden. Über Change.org hatten innerhalb weniger Tage Zehntausende die entsprechende Petition unterstützt. Bayern entschied dann, nach der Erstkorrektur die Abi-Noten für Mathe mit denen der Vorjahre zu vergleichen.

Darf man für alle Themen eine Online-Petition starten?