Dabei kommen als Bewertungsfaktoren unter anderem in Betracht: Grad des Verschuldens und eines etwaigen Mitverschuldens des Verletzten, Ausmaß und Schwere der Verletzungen, Unvorhersehbarkeit des weiteren Krankheitsverlaufs, Zurückbleiben von Behinderungen oder Entstellungen. Berücksichtigt werden insoweit allerdings nur immaterielle Schäden; die erlittenen Vermögensnachteile – dazu gehört etwa ein auf verletzungsbedingter Arbeitsunfähigkeit beruhender Verdienstausfall – werden gesondert abgegolten. Die gesetzlichen Vorschriften sehen keine bestimmten Tarife für konkrete Verschuldensgrade und Verletzungen vor, im Streitfall kommt dem Gericht bei der Bemessung des Schmerzensgeldes ein weiter Ermessensspielraum zu. Allerdings gibt es veröffentliche Sammlungen von Schmerzensgeldurteilen. Hieran orientieren sich die Haftpflichtversicherer, aber auch die Gerichte selbst. Verbindlich sind diese "Schmerzensgeld-Tabellen" freilich nicht.

Binnen welcher Fristen verjähren Ersatzansprüche wegen eines Behandlungsfehlers und was gilt, wenn die gesundheitlichen Folgen dieses Fehlers erst lange Zeit nach dem Ende der Behandlung erkennbar werden?

Bildrechte: imago/Rupert Oberhäuser Arzthaftungsansprüche aus Vertrag und aus unerlaubter Handlung unterliegen einheitlich einer dreijährigen Verjährungsfrist (§ 195 BGB). Diese beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Patient von den Umständen, die den Anspruch begründenden (hier: Behandlungsfehler), und der Person des Schuldners (hier: Arzt oder Krankenhaus) Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste (§ 199 Abs. 1 BGB). Die Verjährungsfrist beginnt also nicht bereits mit dem Ende der Behandlung, sondern erst mit dem Schluss des Jahres, in dem sich es sich dem Patienten geradezu aufdrängen muss, dass dem Arzt ein Behandlungsfehler unterlaufen ist. 30 Jahre nach der Begehung des Behandlungsfehlers kann sich der Arzt allerdings ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs und der Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis des Patienten mit Erfolg auf Verjährung berufen (§ 199 Abs. 2 BGB).

Was ist zunächst zu tun, wenn man aufgrund von fortdauernden oder neuen gesundheitlichen Beschwerden vermutet, dass dem Arzt ein Behandlungsfehler unterlaufen ist?

Der Patient sollte zunächst dem Arzt, den er eines Behandlungsfehlers verdächtigt, seine Beschwerden beschreiben und offen danach fragen, ob diese auf einem etwaigen Behandlungsfehler beruhen können. Diese Frage muss der Arzt wahrheitsgemäß beantworten. Des Weiteren sollte der Patient den Arzt darum bitten, ihm Einsicht in die Patientenakte zu gewähren. Auch hierzu ist der Arzt verpflichtet. Dieser muss dem Patienten sogar elektronische Abschriften der Patientenakte überlassen, kann dies aber von der Erstattung der dabei anfallenden Kosten abhängig machen. Ist der Behandlungsfehler in einem Krankenhaus passiert, sollte der Patient zusätzlich Namen und Adressen von möglichen Zeugen, etwa von Krankenschwestern oder assistierenden Ärzten, in Erfahrung bringen.

Gibt es Alternativen zur Klageerhebung vor Gericht, wenn sich der Verdacht eines Behandlungsfehlers erhärtet hat, aber der Arzt dafür nicht einstehen will?

Bildrechte: dpa Arzthaftungsprozesse sind nicht selten mit hohen Kosten verbunden, weil die Gerichte sich zur Aufklärung der erhobenen Vorwürfe der Hilfe von medizinischen Sachverständigen bedienen müssen. Wer nicht rechtsschutzversichert ist, sollte deshalb vor Erhebung einer Klage zunächst die Möglichkeit einer außergerichtlichen Beratung in Anspruch nehmen. So werben einige gesetzliche Krankenkassen, darunter die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) mit kostenloser und zügiger Unterstützung.

Als weitere Anlaufstelle für eine Beratung des Patienten bietet sich die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) an. Hierbei handelt es sich um eine gemeinnützige Einrichtung, die vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen finanziert und vom Verband der privaten Krankenversicherer gefördert wird. Die UPD bietet eine Online-Beratung an, unterhält aber auch örtliche Beratungsstellen. Ferner gibt es mancherorts eine so genannte Patientenstelle, die in der Regel von einem gemeinnützigen Verein getragen wird. Mehrere dieser Patientenstellen haben sich in einer Bundesarbeitsgemeinschaft (BAGP) zusammengeschlossen. In deren Internetauftritt findet man ein Verzeichnis der angeschlossenen regionalen Patientenstellen.

Schließlich besteht für den geschädigten Patienten die Möglichkeit, kostenfrei die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens bei der Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern – hierzu gehören u.a. die Ärztekammern von Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen – bzw. der Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen bei der Sächsischen Landesärztekammer zu beantragen. Deren Spruch ist für keine Seite bindend, wird aber von den Haftpflichtversicherungen der Ärzte häufig akzeptiert. Fällt der Schiedsspruch für den Patienten negativ aus oder muss nach positivem Schiedsspruch mit der Haftpflichtversicherung über die Höhe der Ersatzleistung verhandelt werden, sollte aber in jedem Fall die Beratung durch einen Rechtsanwalt in Anspruch genommen werden.

Gibt es staatliche Hilfe für die Kosten der Schadensersatzklage, wenn Krankenhaus und Arzt ihre Haftung ablehnen und der geschädigte Patient sich einen Rechtsanwalt nicht leisten kann?

Wer nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht, nur zum Teil oder in Raten in der Lage ist, die Kosten eines gerichtlichen Verfahrens – etwa einer Klage auf Schadensersatz gegen einen Arzt oder ein Krankenhaus wegen eines möglichen Behandlungsfehlers – zu tragen, erhält Prozesskostenhilfe. Voraussetzung ist dabei, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Erfolgsaussicht hat und nicht mutwillig ist.