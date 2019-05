In jedem Fall verboten ist es, das fremde Auto mit dem eigenen Auto zuzuparken; insoweit droht sogar eine Strafverfolgung wegen Nötigung (§ 240 StGB). Als legale Maßnahme der Selbsthilfe kommt ausschließlich in Betracht, das widerrechtlich abgestellte Fahrzeug abschleppen zu lassen. Allerdings muss man dabei wegen der Vergütung des Abschleppunternehmens in Vorleistung treten. Der Versuch, sich hinterher diese Kosten beim "Störer" zurückzuholen, kann aufwendig sein, wenn dieser nicht freiwillig zahlt, und zuweilen sogar vergeblich bleiben, wenn er kein pfändbares Einkommen oder Vermögen hat. In diesem Fall bleibt man zudem auf den Prozesskosten sitzen. Das gleiche Risiko geht man ein, wenn man den Fahrer des anderen Autos abmahnt und vergeblich zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auffordert; denn auch dann steht zwar der Rechtsweg offen, der jedoch nicht kostenlos ist. Eine preiswertere Alternative besteht darin, die Polizei zu rufen. Diese wird allerdings grundsätzlich nur tätig werden, wenn sich der Stellplatz im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs befindet. Hierzu können auch Privatflächen gehören, die unmittelbar an eine Straße angrenzen.

Bildrechte: dpa

Es ist datenschutzrechtlich verboten, während einer Autofahrt das gesamte Verkehrsgeschehen mit einer so genannten Dashcam, also einer Videokamera auf dem Armaturenbrett, aufzuzeichnen. Ein solches Verhalten ist sogar mit Bußgeld bedroht. Gleichwohl hat der Bundesgerichtsgerichtshof (BGH) in einer Grundsatzentscheidung vom 15.05.2018 (Az. VI ZR 233/17) die Verwertung von Dashcam-Aufnahmen in Unfallhaftpflichtprozessen für zulässig erachtet. Nach Auffassung des BGH gehen das Interesse des Beweisführers an der Durchsetzung seiner zivilrechtlichen Ansprüche und sein im Grundgesetz verankerter Anspruch auf rechtliches Gehör in Verbindung mit dem Interesse an einer funktionierenden Zivilrechtspflege dem Recht des Beweisgegners auf informationelle Selbstbestimmung und seinem Recht am eigenen Bild vor. Wer am öffentlichen Straßenverkehr teilnehme, so der BGH, setze sich dadurch eben der Wahrnehmung und Beobachtung durch andere Verkehrsteilnehmer aus.