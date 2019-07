Für Tiere ist das das jeweilige Veterinäraufsichtsamt. Dieses entscheidet, ob dem Tier der Fundstatus zuerkannt wird und es im Tierheim aufgenommen werden kann. In Eilfällen außerhalb der Dienstzeiten der Behörde kann man sich an den Bereitschaftstierarzt oder die nächstgelegene Rettungsleitstelle wenden.

Eine Verpflichtung zur Abgabe im Tierheim besteht nicht. Allerdings ist zu beachten, dass der Finder erst nach Ablauf von sechs Monaten Eigentum am Tier erlangt, wenn bis dahin der rechtmäßige Eigentümer nicht ausfindig gemacht wurde. In dieser Zeit verpflichtet sich der Finder, wenn er es bei sich behält, das Tier ordnungsgemäß zu halten und zu ernähren.

Ein Tier gilt rechtlich zwar nicht als Sache, unterliegt aber in vielerlei Hinsicht den Bestimmungen über Sachen. So findet mit gewissen Einschränkungen das Kaufrecht über Sachen auch auf Tiere Anwendung. Daher gilt grundsätzlich auch die zweijährige Gewährleistungsfrist.

Tritt innerhalb dieses Zeitraums ein "Mangel" auf, kann der Käufer die gesetzlichen Gewährleistungsrechte geltend machen. Allerdings müssen hier Besonderheiten beachtet werden. So gilt beispielsweise die Beweiserleichterung für Käufer, wonach bei Auftreten eines Mangels innerhalb der ersten sechs Monate der Verkäufer beweisen muss, dass der Mangel nicht schon bei Übergabe vorhanden war, bei Tierkrankheiten nicht ohne weiteres.

Stellt sich aber heraus, dass das Tier an einer bereits bei Übergabe an den Käufer (wenn auch unerkannt) vorhandenen Erkrankung verstorben ist, so kann der Käufer sein Geld zurückverlangen.