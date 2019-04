Die Höhe des Finderlohns hängt vom Wert der Sache ab. Beträgt dieser nicht mehr als 500 Euro sind fünf Prozent des Wertes als Finderlohn fällig. Geht der Wert der Sache über 500 Euro hinaus, fallen auf den Mehrwert weitere drei Prozent an. Bei einem Tier sind unabhängig von dessen Wert drei Prozent an den Finder zu zahlen. Hat die Sache nur für den Empfangsberechtigten einen (Liebhaber-)Wert, ist der Finderlohn nach billigem Ermessen zu bestimmen. Den Anspruch auf Finderlohn hat in allen Fällen freilich nur der redliche Finder, nicht jedoch derjenige, der seine Anzeigepflicht verletzt oder den Fund auf Nachfrage verheimlicht hat.

Klare Sache: Verursacht ein Tier einen Schaden, so haftet der Halter. Bildrechte: Colourbox.de

Verursacht ein Tier einen Personen- oder Sachschaden, so haftet der Halter des Tieres grundsätzlich auch dann, wenn ihn kein Verschulden trifft. Dies gilt auch im Verhältnis zum Tierhüter, und zwar unabhängig davon, ob dieser die Beaufsichtigung auf vertraglicher Grundlage oder aus Gefälligkeit übernommen hat. Die Haftung des Tierhalters, die dieser auf seinen Haftpflichtversicherer abwälzen kann, kann allerdings dadurch beschränkt sein, dass den Geschädigten ein Mitverschulden an der Entstehung des Schadens trifft. Ist etwa in dem Beispielsfall der Freundin, die die Katze zeitweilig bei sich aufgenommen hat, bekannt, dass das Tier in der Wohnung gerne auf Möbel klettert und springt, so handelt sie fahrlässig und bleibt deswegen gegebenenfalls auf einem Teil ihres Schadens „sitzen“, wenn sie die Katze auch in das Zimmer hinein lässt, in dem Meissener Porzellan auf dem Regal steht.