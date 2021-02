Rechtsfragen zu Corona Kann ich mir den Impfstoff aussuchen?

Die Gesundheitsministerkonferenz der Länder hat sich in dieser Woche darauf verständigt, dass Lehrer an Grund- und Förderschulen sowie Erzieher früher geimpft werden können. Die Impfverordnung des Bundes wird entsprechend angepasst. In Thüringen soll voraussichtlich am Wochenende mit dem Impfen von Lehrern und Erziehern begonnen werden, in Sachsen nach Medienberichten sogar schon am Donnerstag, und zwar mit dem Impfstoff von Astrazeneca.