Rechsfragen Auf was Sie bei einer Corona-Impfung achten sollten

Da jede Art der Schutzimpfung einen Eingriff in die körperliche Integrität darstellt, liegen die verfassungsrechtlichen Hürden für eine staatliche Impfpflicht sehr hoch. Hingegen sind Privatpersonen und -unternehmen nur mittelbar den Grundrechten anderer verpflichtet. Sie können daher grundsätzlich frei darüber entscheiden, mit wem sie ein Vertragsverhältnis eingehen. Es ist somit durchaus denkbar, dass ein privater Betreiber eines Alten- oder Pflegeheims die Aufnahme ins Heim zulässiger Weise davon abhängig macht, dass der Patient gegen Covid-19 geimpft ist. Demgegenüber ist ein solcher Heimbetreiber an laufende Heimverträge gebunden, weshalb er diejenigen Patienten, die bereits in dem Heim wohnen, grundsätzlich nicht – auch nicht durch Drohung mit einer Kündigung - dazu zwingen kann, sich impfen zu lassen.

Impfung einer Pflegerin Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Jeder Arbeitgeber ist gesetzlich dazu verpflichtet, seine Mitarbeiter vor Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz, darunter auch vor gefährlichen Viren und Bakterien, zu schützen. Damit geht einher, dass er diejenigen Mitarbeiter abmahnen und im Wiederholungsfall auch kündigen darf, die sich über Regelungen zum betrieblichen Gesundheitsschutz hinwegsetzen. Solange freilich eine Schutzimpfung am Arbeitsplatz nicht gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben ist, kann er eine solche Impfpflicht – wenn überhaupt – nur mit Zustimmung des Betriebsrats implementieren. Hingegen darf der Arbeitgeber ein Verhalten von Arbeitnehmern, das der Verwirklichung betrieblicher Ziele förderlich ist, honorieren. Um seine Mitarbeiter zur Teilnahme an der Schutzimpfung zu motivieren, könnte er also eine Prämie ausloben.