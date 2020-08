Trifft es zu, dass man als Angeklagter vor Gericht lügen darf?

Niemand ist verpflichtet, sich selbst zu belasten. Daraus folgt in einer Straf- oder Bußgeldsache auch das Recht des Beschuldigten bzw. Betroffenen, sich zu dem Vorwurf wahrheitswidrig zu äußeren. Grenzen sind diesem Recht aber dadurch gesetzt, dass es bei Strafe verboten ist, vor der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht über eine andere Person wider besseres Wissen eine Tatsachenbehauptung aufzustellen, die geeignet ist, ein behördliches Verfahren oder andere behördliche Maßnahmen gegen diese Person herbeizuführen oder fortdauern zu lassen. Mit anderen Worten: Man darf nicht bewusst wahrheitswidrig einen anderen beschuldigen, um den Verdacht von sich selbst abzulenken.

Jedermann weiß, was ein Diebstahl ist. Aber es gibt auch einige Arten von Delikten, die in der Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Das gilt z. B. für die Fischwilderei, also das mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bewehrte Verbot, unter Verletzung fremden Fischerei- oder Fischereiausübungsrechts zu fischen. Bestraft werden kann man aber doch nur, wenn man um das strafrechtliche Verbot weiß, oder?

Bildrechte: images/Science Photo Libra Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld; dies gilt aber nur, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Um einen solchen Verbotsirrtum handelt es sich unter anderem dann, wenn der Täter das strafrechtliche Verbot nicht kennt. An die Unvermeidbarkeit des Verbotsirrtums werden jedoch sehr hohe Anforderungen gestellt.



So ist der Irrtum vermeidbar, wenn der Täter sich mit den einschlägigen Vorschriften nicht bekannt gemacht hat, obwohl er seinem Beruf, seiner Beschäftigung oder sonst den Umständen nach dazu verpflichtet war. Dementsprechend kann sich derjenige, der ohne den vom Inhaber des Fischerei- oder Fischereiausübungsrechts ausgestellten Gewässerschein ("Angelkarte") gefischt hat, nicht mit Erfolg darauf berufen, dass er sich vor dem Angeln nicht mit den rechtlichen Bestimmungen über die Fischerei befasst hat. Bei einem vermeidbaren Verbotsirrtum kann das Gericht aber immerhin die Strafe in dem Sinne mildern, dass es das Strafmaß aus einem für den Angeklagten günstigeren Strafrahmen schöpft.

Stimmt es, dass ein Parkverbot, welches durch Zusatzschild auf Werktage beschränkt ist, am Sonnabend nicht gilt?

Bildrechte: imago images/Daniel Schäfer Obwohl der Sonnabend zwischenzeitlich allgemein als arbeitsfreier Tag angesehen und behandelt wird, gilt er in den allermeisten Rechtsgebieten, so auch im Verkehrsrecht, als Werktag. Ein auf "Werktage" beschränktes Parkverbot ist somit auch am Sonnabend zu beachten.

Ist es tatsächlich verboten, im Straßenverkehr zu langsam zu fahren?

Autobahnen und Kraftfahrstraßen dürfen nur mit Kraftfahrzeugen benutzt werden, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt. Auch auf diesen Straßen gibt es aber keine Mindestgeschwindigkeit. Dennoch verhält sich ein Kraftfahrer pflichtwidrig, wenn er so langsam fährt, dass er den Verkehrsfluss behindert.

Befindet sich ein Schild mit Grünpfeil an der Ampel, darf man nach rechts abbiegen, ohne anzuhalten. Oder?

Bildrechte: imago/Sven Ellger Rotlicht auf der Kreuzungsampel ordnet an: "Halt vor der Kreuzung". Dies gilt auch, wenn an der Ampel rechtsseitig ein Schild mit grünem Pfeil angebracht ist. Dieser Grünpfeil signalisiert lediglich, dass nach dem Anhalten das Abbiegen nach rechts auch bei Rot erlaubt ist. Der Grünpfeil wirkt also wie ein Stopp-Schild.

Trifft es zu, dass man als Kraftfahrer mit weniger als 0,5 Promille Alkohol im Blut "auf der sicheren Seite" ist?

Nur derjenige, der mit einer Blutalkoholkonzentration (BAK) von 0,5 Promille oder mehr ein Kraftfahrzeug führt oder als Kraftfahrer eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen BAK führt, handelt ordnungswidrig; ihm drohen ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Daneben ist aber auch das strafrechtliche Verbot zu beachten, ein Fahrzeug zu führen, obwohl man infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.

Der Rechtsprechung zufolge ist dies in Bezug auf einen Kraftfahrer unwiderleglich zu vermuten, wenn die BAK mindestens 1,1 Promille beträgt (so genannte absolute Fahruntüchtigkeit). Aber schon bei einem erheblich niedrigeren Wert, nämlich ab einer BAK von 0,3 Promille kann Fahruntüchtigkeit in Betracht kommen. Eine solche relative Fahruntüchtigkeit liegt vor, wenn sich zusätzlich alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigen. Diese äußern sich in ungewöhnlichen ("alkoholtypischen") Fahrfehlern, etwa dem Fahren in Schlangenlinien.

Treffen nahe Angehörige die Entscheidungen über die ärztliche Behandlung des Patienten, wenn er selbst körperlich oder geistig hierzu nicht mehr in der Lage ist?