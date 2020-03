Das Coronavirus macht vielen einen Strich durch die Rechnung. Es lässt zur Zeit Kongresse, Messen und zahlreiche andere Veranstaltungen platzen, führt zu Lieferengpässen, vereitelt Klassenfahrten, Dienstreisen – und auch manchen privaten Urlaub. Da stellt sich die Frage, was Reisende tun können, wenn eine bereits gebuchte und bezahlte Reise abgesagt wurde?

Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Handelt es sich um eine Pauschalreise, werden alle Kosten erstattet. Bei weiteren Kosten kann es jedoch schwierig werden. Bei selbst organisierten Flügen – etwa zum Startpunkt einer Kreuzfahrt und vom Zielort zurück – oder zusätzlichen Hotelübernachtungen ist der Veranstalter nur in Fällen von unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen, also bei höherer Gewalt, von der Erstattung befreit, wie Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen erklärt: "Wenn der Reiseveranstalter ohne besonderen Grund die Reise absagt, dann muss er auch für Begleitschäden, also die ganzen Nebenkosten rund um die Reise aufkommen. Das sind in der Regel Kosten für individuell gebuchte Flüge oder auch für Hotelübernachtungen. Sofern sich allerdings der Reiseveranstalter auf einen Fall von höherer Gewalt beruft, kann er diese Kosten zwar abwehren, muss dann allerdings den Beweis antreten, dass tatsächlich so ein Fall vorgelegen hat. Das könnte im Streitfall schwierig werden, insbesondere dann, wenn es keine amtliche Reisewarnung gibt."

Coronavirus und höhere Gewalt

Darf eine Reise wegen der Ausbreitung des Coronavirus' abgesagt werden und lässt sich dieser Schritt mit einem Verweis auf höhere Gewalt begründen? Das sei insbesondere bei Kreuzfahrten die Frage, sagt Claudia Neumerkel und erklärt: "Es kommt immer auf eine objektive Einschätzung der Lage vor Ort, also des Reiseortes oder auf der Reiseroute an. Subjektive Erwägungen wie Angst oder eventuelle wirtschaftliche Risiken des Unternehmers spielen dabei keine Rolle. Es muss ein von außen unabwendbares Ereignis auftreten, was keiner der beiden Parteien zu gerechnet werden kann." Weil der Veranstalter in diesem Fall auch keinen gesetzlichen Anspruch auf die Zahlung des Reisepreises hat, muss er den Kundinnen und Kunden bisher geleistete Anzahlungen vollständig zurückzahlen.

Wenn Reisende stornieren

Wie sieht es aus, wenn Kundinnen oder Kunden ihre Reise nicht mehr antreten wollen, zum Beispiel aus Sorge, sich unterwegs anzustecken? "Der Reisende kann jederzeit vor Beginn der Reise generell vom Vertag zurücktreten. Er muss dann eventuell Stornokosten zahlen." Wer sich dabei auf höhere Gewalt berufen will muss etwas Recherche betreiben, rät sie: "Er sollte sich genau informieren, wie die Lage am Reiseort ist, und sollte auch Beweise dafür aufführen und sammeln. Das könnten zum Beispiel Videomitschnitte sein oder amtliche Pressemeldungen, regionale Pressemeldungen, eventuell auch in fremder Sprache, und ebenso Hinweise des Robert-Koch-Instituts oder die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes."

Ansprüche unterwegs