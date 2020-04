Absagen wegen Corona Gutscheine als Ersatz für ausgefallene Reisen und Konzerte geplant

Die Bundesregierung will im Zuge der Corona-Krise Gutscheine als Ersatz für abgesagte Pauschalreisen, Flüge und Veranstaltungen zulassen. In einem Entwurf heißt es dazu, anstelle einer Erstattung sollen Reiseveranstalter, Fluggesellschaften und Veranstalter Gutscheine ausgeben dürfen. Dafür sollen aber bestimmte Regeln gelten: So müsse es sich um Pandemie-bedingte Absagen handeln, Kunden müssten vor dem 8. März 2020 gebucht haben und die Gutscheine hätten eine Gültigkeit bis zum Jahresende 2021. Werde der Gutschein bis dahin nicht eingelöst, müssten die Unternehmen den Wert auszahlen.