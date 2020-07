Diese Frage beschäftigt viele Kunden. Sie ist aber nicht ganz einfach zu beantworten. Gesetzlich ist es so, dass Kunden ihre Reisen dann kostenfrei stornieren können, wenn am Reiseziel oder in dessen unmittelbarer Nähe "unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände" auftreten, die die Durchführung der Reise oder die Beförderung von Personen an den Zielort erheblich beeinträchtigen oder unmöglich machen (§ 651 h BGB).



Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist ein starkes Indiz dafür, dass diese Umstände gegeben sind und die Reise kostenlos storniert werden kann. In aller Regel sehen das Reieseveranstalter genauso.



Unklar ist, Inwieweit auch die Ausweisung des Urlaubsortes zum Risikogebiet eine Stornierung möglich macht. Kunden sollten hierzu mit ihren Reiseverantstaltern in Kontakt treten. Eventuell sagt der Reiseveranstalter aufgrund der Gegebenheiten vor Ort auch selbst die Reise ab, weil er sich außer Stande sieht, diese ordnungsgemäß durchzuführen. Möglicherweise müssen am Ende Gerichte diese Frage beantworten.