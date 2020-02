Der Traumpartner wartet irgendwo im Internet. So scheint es zumindest. Das Angebot ist riesig. Es reicht von klassischen Partnervermittlungen wie eDarling, Elitepartner und Parship über Single-Börsen wie Zoosk oder Neu.de bis hin zu Dating Apps, wie Tinder oder Lovoo.

Für einen Partnervermittlungsvertrag bestehen keine Formanforderungen. Er kann demnach schriftlich, mündlich, am Telefon, per E-Mail, über ein Internetportal oder auf andere Weise wirksam geschlossen werden.

Eine Partnervermittlung erstellt in der Regel zunächst eine Persönlichkeitsanalyse, erfragt zum Beispiel persönliche Vorlieben und Interessen und schlägt dann passende Partner vor. Singlebörsen setzen dagegen eher auf die Eigeninitiative der Interessenten. Diese müssen sich aus einem Pool von Mitgliedern selbst einen passenden Kandidaten herausfiltern und diesen anschließend kontaktieren.

Wichtig ist zunächst, dass das Portal über eine möglichst hohe Zahl von Mitgliedern verfügt, denn das erhöht natürlich die Chance, einen passenden Partner zu finden. Gute Partnervermittlungen bieten eine App für mobile Endgeräte an.

Bildrechte: dpa

Zudem sollte gewährleistet sein, dass der Anbieter die Angaben der Mitglieder (zum Beispiel Alter, Ehestatus etc.) geprüft hat und die Möglichkeit bietet, unseriöse Mitglieder zu melden und sperren lassen zu können. Schließlich sollte der Datenschutz gewährleistet sein, also etwa eine verschlüsselte Datenübertragung erfolgen.



Zudem sollten Sie darauf achten, ob der Anbieter Fake-Profile einsetzt. Satte 187 Portale hat das Marktwächter-Team der Verbraucherzentrale Bayern gefunden, die das in ihren AGB offiziell festgeschrieben haben.