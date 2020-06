Darf die Mutter nach der Trennung ohne Zustimmung des Vaters an einen anderen Ort ziehen?

Beabsichtigt die Mutter nach der Trennung, mit dem gemeinsamen Kind an einen anderen, vom bisherigen weit entfernten Wohnort oder gar ins Ausland umzuziehen, so kommt es nicht selten zu Konflikten zwischen den Eltern, denn es kollidiert das der Mutter zustehende Recht auf freizügige Lebensgestaltung mit dem Recht des Vaters auf möglichst unkomplizierten Umgang mit dem Kind. Ein Wohnortwechsel des Kindes bedarf, wenn die Eltern das gemeinsame Sorgerecht innehaben, der Zustimmung des Mitsorgeberechtigten.

Können sich die Eltern nicht einigen, muss bei Gericht ein Antrag auf Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts oder des Sorgerechts auf einen Elternteil allein gestellt werden. Für das Gericht ist wiederum maßgeblich, welche Entscheidung dem Kindeswohl am besten entspricht. Sind beispielsweise die Bindungen des Kindes zur Mutter besonders eng, kann dies die Nachteile eines Wechsels der Umgebung (Kindergarten, Schule etc.) und die Erschwerung der Kontakte zum Vater aufwiegen. Umgekehrt kann aber bei enger Bindung des Kindes an den bisherigen Wohnort, den dort verbleibenden Vater, die Großeltern und/oder Freunde etc. auch ein Wechsel des Aufenthalts in den Haushalt des Vaters angezeigt sein. Maßgeblich sind hier immer die Umstände des Einzelfalls.

Welche Möglichkeiten hat ein Vater, dem die Mutter jeglichen Umgang mit dem gemeinsamen Kind verweigert?

Zunächst sollte das Jugendamt eingeschaltet und um Vermittlung gebeten werden. Hat das keinen Erfolg, kann eine Umgangsregelung bei Gericht beantragt werden. Eine gerichtliche Entscheidung ist für den betreuenden Elternteil verbindlich und kann durch die Verhängung von Ordnungsgeld bis zu 25.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft, durchgesetzt werden. Das Gericht kann ferner einen Umgangspfleger bestellen, der das Recht hat, die Herausgabe des Kindes zu verlangen und für die Dauer des Umgangs dessen Aufenthalt zu bestimmen.

Ist die Verhängung von Ordnungsmitteln ohne Erfolg geblieben, kann das Gericht die Anwendung unmittelbaren Zwangs anordnen, der allerdings zur Durchsetzung von Umgang nicht gegen das Kind selbst angewendet werden darf.

Im Einzelfall kommt auch der Entzug des Sorgerechts in Betracht, da sich in der Vereitelung des Kontakts des Kindes zum anderen Elternteil eine massive Einschränkung der Erziehungsfähigkeit offenbart. Eine Sorgerechtsübertragung auf den Vater scheitert in der Praxis aber nicht selten daran, dass das Kind aufgrund der langen Entfremdung keine Bindung zu ihm entwickeln konnte oder es den Vater – sei es aufgrund eines eigenständig gebildeten Willens oder aufgrund einer entsprechenden Beeinflussung durch die Mutter – ablehnt.

Gibt es gesetzliche Vorgaben dazu, wie häufig und wie lange ein Elternteil das Kind sehen darf, das nicht bei ihm lebt?

Bildrechte: colourbox Das Gesetz trifft keine Bestimmungen über die Ausgestaltung des Umgangsrechts im Einzelfall. Idealerweise einigen sich die Eltern selbst darüber, wann, wie oft und wie lange der andere Elternteil mit dem Kind zusammen sein darf. Gegebenenfalls können sie das Jugendamt um Unterstützung bei der Herbeiführung einer Einigung bitten. Gelingt es den Eltern nicht, den Umgang einvernehmlich zu regeln, entscheidet das Familiengericht über die Ausgestaltung des Umgangs unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalles, insbesondere der Interessen des Kindes und der Eltern. Häufig wird dem Umgangsberechtigten der Umgang an jedem zweiten Wochenende (oft auch als "verlängertes" Wochenende, bspw. von Donnerstag nach der Schule/Kita bis Montag früh) und zusätzlich an einem Nachmittag in der Woche zugesprochen. Üblich sind ferner eine etwa hälftige Teilung der Ferienzeiten und eine ausgewogene Feiertagsregelung.

Hat bei Scheitern einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, in der das leibliche Kind eines der Partner lebte, der andere nach der Trennung ein Umgangsrecht mit diesem Kind?

Neben dem anderen Elternteil, dem ohne weiteres ein Umgangsrecht mit dem Kind zusteht, haben auch Großeltern, Geschwister, Stiefeltern und andere enge Bezugspersonen ein Recht auf Umgang mit dem Kind – dies allerdings nur dann, wenn der Umgang dem Wohl des Kindes dient. Bestand aufgrund einer längeren Partnerschaft eine elternähnliche Beziehung zu dem Kind und stehen sonstige Gründe nicht entgegen, so kommt ein Umgangsrecht des ehemaligen Lebenspartners durchaus in Betracht.

Was können gemeinsam sorgeberechtigte Eltern tun, wenn sie sich nicht über die Schule einigen können, die ihr Kind besuchen soll?