Bei der Überprüfung der Sparverträge der Sparkasse Zwickau kamen die Verbraucherschützer auf einen durchschnittlichen mutmaßlichen Nachzahlungsanspruch von etwa 6.000 Euro pro Sparvertrag. Die Verbraucherzentrale hatte in diesem Fall seit einem Jahr rund 180 Verträge auf Zinsanpassungen geprüft. Sie kommt zu der Auffassung, die Sparkasse Zwickau habe die variablen Zinsen zum Nachteil der Verbraucher angepasst. Betroffen sind Kunden, die einen Vertrag über das Langzeitsparprodukt "Prämiensparen flexibel" abgeschlossen haben. Insofern ihr Vertrag bestimmte Klauseln enthält, können sich diese Sparer der Klage anschließen. Dafür notwendig ist der Eintrag in ein Klageregister. Damit die Klage gegen die Sparkasse Zwickau zustande kommen kann, müssen sich mindestens 50 Personen anschließen. Das Klageregister soll in Kürze eröffnet werden. Hilfe bei der korrekten Anmeldung in diesem Register bietet die Verbraucherzentrale in ihren Beratungsstellen an.