Wenn Liebe zur Bedrohung wird Stalking: Wie sich Betroffene schützen können

Etwa 19.000 Stalking-Fälle wurden in Deutschland vergangenes Jahr der Polizei gemeldet. Die Dunkelziffer schätzen Experten zwei- bis dreimal so hoch, da oft schwer nachzuweisen ist, wann Stalking anfängt. Ein Problem auch für die Opfer – die werden häufig nicht ernst genommen. Was Betroffene tun können.