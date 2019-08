Eine Anzeigeerstattung ist jederzeit möglich, allerdings kann bei weit zurückliegenden Taten bereits Verjährung eingetreten sein. In diesem Falle wären die Strafverfolgungsbehörden an einer Ermittlung der Vorwürfe gehindert. Bei bestimmten Sexualdelikten, so bei Vergewaltigung, besteht die Besonderheit, dass die Verjährung erst mit Vollendung des dreißigsten Lebensjahres des Opfers beginnt. Die konkrete Verjährungsfrist hängt von der Schwere der Tat ab und reicht von fünf Jahren (z. B. für Missbrauch von Schutzbefohlenen) bis zu 20 Jahren (z. B. für Vergewaltigung). Zu berücksichtigen ist, dass es in diesem Bereich in der Vergangenheit Gesetzesänderungen zum Schutz der Opfer gegeben hat. War eine Straftat zum Zeitpunkt der Gesetzesänderung bereits verjährt, bleibt es dabei, auch wenn danach längere Verjährungsfristen gelten. Die Berechnung der Verjährung kann im Einzelfall bei weit zurückliegenden Taten sehr kompliziert sein, so dass gegebenenfalls anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen werden sollte. Da eine Anzeige nicht mit Kosten verbunden ist, kann man aber auch eine solche erstatten und der Staatsanwaltschaft die Prüfung der Verjährung überlassen.