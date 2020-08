Telefonwerbung Nichts bestellt - aber eine Rechnung auf dem Tisch?

Immer wieder berichten Personen Verbraucherschützern davon, dass sie am Telefon Fragen gestellt bekamen, die sie mit einem kurzen "Ja" beantworten konnten. Und ohne einen Vertrag abgeschlossen zu haben, seien ihnen Waren und Rechnungen zugestellt worden. Die Masche: Betrüger verschieben das "Ja" per Tonschnitt so, dass augenscheinlich einem Kaufvertrag zugestimmt wurde. Tipp: Beantworten Sie Fragen in ganzen Sätzen. Auf "Hören Sie mich gut?" können Sie antworten "Ich höre Sie gut." - und umgehen so das kurze Ja.