Die Erfahrung der vergangenen Wochen hat gezeigt, dass sich die Pandemielage sehr schnell ändern kann. Lockerungsmaßnahmen sind keine Einbahnstraße und können schnell wieder zurückgenommen werden. So wurde beispielsweise in Oberösterreich bei steigenden Zahlen der Neuinfektionen wieder die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung eingeführt. Im schlimmsten Fall könnte ein Reiseland wieder seine Grenzen schließen. Das heißt, Reisende sollten sich auf kurzfristige Reiseplanänderungen einstellen. Beobachten Sie auf jeden Fall die Lage in den Zielländern und die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes ganz genau und kontinuierlich. Derzeit gelten Reisewarnungen für alle Fernreiseziele. Sollten Sie eine solche Reise gebucht haben, können Sie diese mit Verweis auf die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes kostenlos stornieren.