Der Ehepartner kann sich in der gesetzlichen Krankenversicherung im Rahmen der Familienversicherung kostenlos mitversichern (§ 10 SGB V).

Bei privaten Versicherungen wie der Haftpflicht- Hausrat- oder Rechtschutzversicherung ist grundsätzlich der Ehepartner automatisch mitversichert. Eine Ausnahme sind ausdrückliche Single-Tarife. Hier muss der Schutz in der Hausrat- wie auch in der Haftpflichtversicherung in beiden Fällen erweitert werden.

Gleich ist bei verheirateten und unverheirateten Paaren mit einer gemeinsamen Police, dass sie gegeneinander keine Ansprüche geltend machen können

In einer eheähnlichen Partnerschaft ist es nicht möglich, den anderen kostenlos in die Familienversicherung mit aufzunehmen.

Private Versicherungen wie Haftpflicht-, Hausrat-oder Rechtsschutzversicherung bieten gemeinsame Tarife an. Unverheiratete Paare müssen allerdings darauf achten, dass beide Partner im Versicherungsvertrag auch genannt werden.

Interessant bei einer Kfz-Versicherung: Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs müssen Versicherer bei Unfällen nichtehelichen Partnern die gleichen Rechte einräumen wie ehelichen. Demnach können sie vom nichtehelichen Partner ihres Versicherten keinen Schadenersatz verlangen, wenn dieser einen Unfall mit dem gemeinsamen Wagen verursacht.