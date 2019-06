Pflegeheime müssen für Mitarbeiter auf Honorarbasis Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Die Einrichtungen dürfen Personalengpässe nicht mit selbstständigen Pflegekräften überbrücken und dabei Sozialabgaben sparen. Das hat das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschieden. (Az: B 12 R 6/18 R )

Nach dem BSG-Urteil sind auch Honorarpflegekräfte in Heimen im Regelfall abhängig beschäftigt. Selbst wenn Pflegekräfte nur tageweise und in besonderen Bedarfslagen in einem Alten- und Pflegeheim eingesetzt werden, seien sie im Schichtbetrieb des Heimes eingebunden. Es handelt sich demnach um eine regelmäßige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit Beitragspflicht zur Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung.