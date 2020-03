Im konkreten Fall ging es um einen Mann, der mit einem Mietauto auf der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt am Main bei stockendem Verkehr mit rund 50 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Auf dem Rücksitz saßen seine beiden Söhne im Alter von acht und neun Jahren.

Bei einem kurzen Schulterblick während eines Spurwechsels erkannte der Mann, dass der Jüngere einen Gegenstand in der Hand hielt. Der Vater befürchtete, dass es sich um ein Messer handeln könnte. Deshalb drehte er sich zu dem Jungen um. Dabei fuhr er auf ein vor ihm fahrendes Motorrad auf. Er verursachte an dem Mietauto einen Schaden von mehr als 10.000 Euro.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main sprach nun dem Autovermieter den von ihm gewünschten Schadenersatz in Höhe von rund zu 5.000 Euro zu. Der Vater habe den Unfall grob fahrlässig verursacht. Auch die Aussage, sein Sohn halte möglichicherweise ein Messer in der Hand, gelte nicht als Entschuldigung. Statt sich umzudrehen, hätte er seinen Sohn laut Gericht auch ohne Blickkontakt fragen können. Das Urteil ist nicht anfechtbar (Az. 2 U 43/19).