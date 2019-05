Urteile der Woche Hinterbliebene entscheidet über Grabgestaltung

Der Vater von Sandra Sander* hat sich schon zu Lebzeiten dafür entschieden, an einem Baum begraben zu werden. Die Tochter hat er für die Totensorge ausgewählt. Das heißt, dass sich Sandra Sander um die Grabstätte kümmern soll. Nach dem Willen des verstorbenen Vaters soll diese möglichst naturnah gehalten werden. Die Nichte des Toten wollte ihre Trauer aber in anderer Form zum Ausdruck bringen. Sie dekorierte die Grabfläche mit dreizehn Messingrosen, drei Deko-Engeln, einem Weihnachtsherz und hochwertigen Kunststoffblumen. Sandra Sander entfernt die Gegenstände, da sie nicht dem Wunsch des Verstorbenen entsprechen. Daraufhin beschuldigt die Nichte Sandra Sander des Diebstahls. Der Fall landet schließlich vor dem Bundesgerichtshof - und es erging folgendes Urteil:

Seit über zehn Jahren lebt Klaus Kling* mit seiner Lebensgefährtin zusammen. Diese hat zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht. Außerdem hat das Paar noch ein gemeinsames Kind. Klaus Kling würde nun gern die Töchter seiner Partnerin adoptieren, damit diese die Stellung gemeinsamer Kinder bekommen. Beim Jugendamt erklärt man ihm, dass das nicht möglich sei. Voraussetzung für eine Adoption sei, dass der Antragssteller mit der Mutter verheiratet sei. Eine Ehe schließt das Paar allerdings aus, weil die Frau sonst ihre Witwenrente verlieren würde. Klaus Kling klagt schließlich, um eine Adoption auf dem juristischen Weg durchzusetzen. Die Richter am Bundesverfassungsgericht urteilten so :

Bildrechte: IMAGO

Volker Vorland* arbeitet in der Großstadt als Busfahrer – und zwar auf einer für Touristen wichtigen Linie. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Ticketgebühren der Fahrgäste einzunehmen. Dabei gibt er offenbar nicht jedem Fahrgast ein Papierticket heraus. Einem Touristen aus dem Ausland erklärt er: "You don't need a ticket" – er brauche kein Ticket, wenn er bezahlt habe. Ein Zeuge bestätigt später, dass der Busfahrer innerhalb kurzer Zeit Geld für vier Tickets entgegennahm, diese aber nicht ausdruckte und die Kunden einfach durchwinkte. Ist die folgende fristlose Kündigung wirksam? Ja, sagte man am Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg: