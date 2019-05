Heizöl kann bezuschusst werden, auch bei Einkünften über der Hartz-IV-Grenze Bildrechte: dpa

Die fünfköpfige Familie Wartenberg* lebt zwar in einem eigenen Haus. Die Eltern verdienen allerdings gerade so viel, dass sie die laufenden Kosten decken können. Ein großes finanzielles Problem gibt es immer dann, wenn der Heizöltank im Keller nachgefüllt werden muss. Als die Eltern Heizöl für rund 1.400 Euro kaufen, beantragen sie den jährlichen Heizkostenzuschuss beim Jobcenter. Der wird auch Hartz IV-Empfängern in vergleichbaren Situationen gezahlt. Das Jobcenter lehnt allerdings ab. Der Rechnungsbetrag müsse auf ein ganzes Jahr umgelegt werden, heißt es zur Begründung. So gerechnet könne die Familie die Kosten auch selbst aufbringen. Weil das nicht klappt, klagen die Wartenbergs vor dem Bundessozialgericht.