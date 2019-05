Nachträgliche Kontogebühren auf Bausparverträge unwirksam

Viele Bausparkassen kämpfen derzeit mit schwindenden Erträgen. Sie müssen auf alte Verträge relativ hohe Zinsen zahlen, können diese aber selbst auf dem Markt nur schwer erwirtschaften. Deshalb kommen sie mitunter auf kreative Ideen. Eine Bausparkasse will Bestandskunden, die zwischen 1999 und 2011 einen Bausparvertrag abgeschlossen haben, eine Gebühr von 18 Euro jährlich berechnen. Dazu sollen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert werden, die eine solche Gebühr in der Sparphase bislang nicht vorsahen. Ein Verbraucherverband klagt dagegen. Am Oberlandesgericht Celle bekam er Recht.

Bildrechte: IMAGO

Thoralf Thormann ist auf Dienstreise im Zentrum von Barcelona. Nach der offiziellen Abendveranstaltung geht er noch gemeinsam mit einem Kollegen in eine Bar. Auf dem Rückweg zum Hotel gegen fünf Uhr morgens wird ihm das Portemonnaie gestohlen. Er verfolgt den Dieb, um seine Geldbörse zurückzubekommen. Dabei wird er von einer weiteren Person umgestoßen und bricht sich einen Knochen am Ellenbogen. Die gesetzliche Unfallversicherung will dafür nicht zahlen. Denn der Rückweg falle aufgrund des Barbesuchs nicht unter den Versicherungsschutz. Auch das Landessozialgericht Hessen lehnt die Anerkennung als Arbeitsunfall ab: Es fehle der Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit. Und so lautet das Urteil: