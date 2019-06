Urteile der Woche Honorarärzte unterliegen der Sozialversicherungspflicht

Nach der Trennung des Ehepaars Betz* nutzt der Mann das Auto seiner Noch-Ehefrau weiterhin. Es ist das einzige Fahrzeug, welches der Familie zur Verfügung steht. Bettina Betz möchte ihr Auto aber nicht einfach so zur Verfügung stellen. Sie will von dem Mann künftig eine Nutzungsentschädigung, schließlich gehöre das Auto ihr. Bettina Betz versucht eine solche Entschädigung am Oberlandesgericht Frankfurt am Main durchzusetzen – mit bedingtem Erfolg.