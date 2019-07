Bundesverwaltungsgericht ( Az: BVerwG 1 C 45.18 )

Familie Khalil* kommt ursprünglich aus Afghanistan, im Jahr 2015 kam das Ehepaar mit zwei gemeinsamen, minderjährigen Kindern nach Deutschland. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte den Asylantrag der Familie zunächst ab - eine Klage blieb erfolglos. Doch bei der Revision am Oberverwaltungsgericht Bautzen wurde für die Mutter und die Kinder ein Abschiebeverbot erlassen. Der Mann hingegen sei gesund und leistungsfähig und könne auch alleine abgeschoben werden, hieß es damals. Bislang waren solche Ausnahmen durchaus möglich und vom Gesetz gedeckt. Diese Rechtssprechung wurde nun aber geändert vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig:

Zukünftig dürfen Kernfamilien nicht mehr getrennt werden. Entweder werden alle abgeschoben oder niemand. Bildrechte: dpa "Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss in Zukunft von dem Regelfall ausgehen, dass die Mitglieder von tatsächlich gelebten Kernfamilien entweder nicht oder nur gemeinsam in ihr Heimatland zurückkehren. Dies gilt auch dann, wenn einzelnen Mitgliedern einer Kernfamilie bereits ein Schutzstatus zuerkannt oder ein Abschiebungsverbot erteilt wurde. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass die Kernfamilie aus Eltern und Kindern auch tatsächlich zusammenlebt."

Landessozialgericht Hessen ( AZ: L 1 KR 262/18 )

Silvio Sielke* ist 37, bei einem Sportunfall hat er sich an der Halswirbelsäule verletzt und seitdem leidet er an einer Fußheberteillähmung. Das heißt, er hat Schwierigkeiten, den Fuß zu heben. Abhilfe schaffen kann dabei eine "WalkAide-Myo-Orthese". Elektrische Impulse bringen damit die Wadenmuskulatur zur Kontraktion - und der Fuß kann dann wieder angehoben werden. Doch die Krankenkasse will die Kosten von 10-tausend Euro nicht übernehmen. Denn das Gerät sei nicht wirtschaftlich und auch vom Gemeinsamen Bundesausschuss GBA bislang nicht positiv bewertet worden. Der GBA entscheidet darüber, welche Leistungen gesetzlich Krankenversicherte konkret bekommen. Am Landessozialgericht Hessen war man auf Seiten des Versicherten:

"Die Krankenkasse muss dem Versicherten die Kosten für die Myo-Orthese erstatten, weil sie dem unmittelbaren Behinderungsausgleich dient. Eine positive Bewertung des GBA ist dabei keine Anspruchsvoraussetzung. Das Hilfsmittel ist durchaus auch wirtschaftlich, weil ein gleichwertiges, aber günstigeres Produkt nicht zur Wahl steht."

Bundesverwaltungsgericht (Az: BVerwG 3 C 24.17)

Trotz zum Teil eindrucksvollen Turbanen werden Anhänger der Religionsgemeinschaft Sikh nicht von der Helmpflicht befreit. Bildrechte: Monika Sieradzka Amar Amib* lebt seit vielen Jahren in Deutschland und gehört zur Religionsgemeinschaft der Sikh. Männliche Religionsanhänger erkennt man an ihrem kunstvoll gebundenen Turban. Der soll nach dem Selbstverständnis der Sikhs Weltzugewandtheit, Nobilität und Respekt vor der Schöpfung ausdrücken. Schwierig wird es allerdings für einen Sikh, wenn er im Straßenverkehr einen Helm tragen muss. Beides zu tragen ist schließlich so gut wie unmöglich. Herr Amib* beantragt deshalb aus religiösen Gründen von der Helmpflicht befreit zu werden. Eigentlich ist dies nur aus gesundheitlichen Gründen möglich. Am Bundesverwaltungsgericht urteilte man wie folgt:

"Die Helmpflicht soll nicht nur den Motorradfahrer selbst, sondern auch die körperliche und psychische Unversehrtheit anderer Unfallbeteiligter und der Rettungskräfte schützen. Es ist zwar unstrittig, dass dadurch ein Sikh mittelbar in seiner Religionsausübungsfreiheit beeinträchtigt werden kann. Er wird hierdurch aber nicht an der Praktizierung seines Glaubens gehindert."

Will er aus religiösen Gründen in der Öffentlichkeit seinen Turban nicht abnehmen, so muss er auf das Motorradfahren verzichten.