Einige Einkäufe erledigt Silke Silberhorn* gern im Internet. Beim Online-Versandhandel Amazon hat sie vor kurzem einen Fernseher bestellt. Nach der Lieferung stellt die Frau fest, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt. Sie möchte sich deshalb telefonisch an den Händler wenden, findet auf der Internetseite von Amazon allerdings keine Rufnummer. Silke Silberhorn* stößt nach einigem Suchen lediglich auf einen E-Mail-Service. Verärgert wendet sich die Frau an die Verbraucherzentrale, weil sie ihre Kundenrechte eingeschränkt sieht. Aufgrund vieler ähnlicher Beschwerden klagt der Bundesverband der Verbraucherzentralen stellvertretend vor dem Bundesgerichtshof. Der wendet sich wiederum an den Europäischen Gerichtshof und bittet um Auslegung der europäischen Rechte.

Stefan Stegner* ist begeisterter Mountainbike-Fahrer. Auf einer ihm noch neuen Tour fährt er einen abschüssigen Waldweg hinunter, als er plötzlich stürzt. Es stellt sich heraus, dass Baumstämme zur Hangsicherung quer über den Weg liegen. Die so entstanden Stufen mit einer Höhe von etwa 40 Zentimetern waren aus Fahrtrichtung des Sportlers nicht zu erkennen. Bei dem Sturz hat sich Stefan Stegner* einen Bruch zugezogen, weshalb er nun vom Waldbesitzer Schmerzensgeld verlangt. Schließlich sei der für die Sicherheit seines Waldes zuständig. Stimmt das? Am Oberlandesgericht Köln erging folgendes Urteil:

"Waldbesucher müssen damit rechnen, dass Wege durch Baumstämme abgefangen werden und sich dadurch auch größere Stufen ergeben können. Waldbesitzer haften nicht für solche 'waldtypischen Gefahren'. Wer im Wald mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat sich auf solche plötzlich auftretende Hindernisse einzustellen. Außerdem müssen die Sportler jederzeit in der Lage sein, ihr Rad in der übersehbaren Strecke anzuhalten."

Seit über 30 Jahren bewohnt Gertrud Gärtner* eine barrierefreie Erdgeschosswohnung. Inzwischen ist die Dame 93 Jahre alt und recht gebrechlich geworden. Nun soll sie aber nach dem Willen ihrer Vermieter ausziehen. Das im Haus wohnende, ebenfalls betagte Vermieterpaar will selbst in die Erdgeschosswohnung ziehen und die eigenen Zimmer für eine benötigte Pflegekraft räumen. Schließlich sei der Mann ein Pflegefall Stufe IV. Gegen die Eigenbedarfskündigung wehrt sich Gertrud Gärtner* gemeinsam mit ihren Kindern. Es sei der Seniorin nicht zuzumuten, in ihrem Alter noch einmal umzuziehen. Ist das so? Am Landgericht Bonn erging folgendes Urteil: